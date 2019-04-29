Открыта продажа билетов на международный турнир по боксу в Хабаровске

Участие в международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который пройдет с 7 по 12 мая в УКСК стадиона имени Ленина краевого центра, примут боксеры более чем из двух десятков стран с трех континентов – около 150 спортсменов Африки, Европы и Азии. Впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко. Национальный бокс представят сборная России, сборные ДФО и Хабаровского края.

Для удобства жителей города и многочисленных гостей спортивного праздника, открыта продажа электронных билетов. На все предварительные, четвертьфинальные и полуфинальные бои вход свободный, а на финальный день состязаний - 12 мая - вход по билетам и пригласительным. Цена билетов доступна для всех любителей бокса - от 200 до 250 рублей. Вся информация о турнире в официальном аккаунте https://www.instagram.com/boxing_korotkov/ и на сайте http://boxing-korotkov.ru/. 11 и 12 мая также можно будет приобрести билеты в самом УКСК стадиона имени Ленина.