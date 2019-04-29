Мизулина: в Хабаровске «хромает на обе ноги» система «Безопасный город»



Круглый стол по профилактике пропажи детей прошел в Хабаровске. На мероприятии обсуждались вопросы обмена информацией, профилактики пропажи людей, помощи пострадавшим детям, противодействия интернет-угрозам, а также меры поддержки волонтеров-поисковиков.

Круглый стол объединил представителей правительства Хабаровского края, Национального центра, волонтерского сообщества и оперативно-разыскных структур, что по долгу службы занимаются поиском пропавших людей. Всего в Хабаровск приехали 45 поисковиков-любителей из 8 регионов Дальнего Востока.

Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, отметила, что в ходе учений волонтеры получат ряд навыков, направленных на поиск и спасение пропавших детей. И добавила: «К сожалению, количество пропавших детей в стране растет. На Сахалине в 2018 году пропало 167 детей».

Александр Коровин, руководитель тактико-специальной подготовки Российского университета спецназа из Гудермеса (Чеченская Республика), заверил присутствующих, что за пару выходных дней они прокачают уровень медицины, топографии, организации управления и взаимодействия. И все - для более качественной работы по спасению людей.

Элеонора Кавшар, заместитель председателя комитета по молодёжной политике правительства края, заявила, что у нас с «поиском и спасением» все в порядке: «Добровольчеством в крае охвачено 4%, создан совет по развитию добровольчества. На эти благие дела выигран грант на 4 миллиона рублей. Край по программе «Территория безопасности» провел обучение 100 добровольцев».

В ходе совещания Екатерина Мизулина заметила, что в Хабаровске «хромает на обе ноги» система «Безопасный город», в то время как в столице нашей родины уже вовсю работает ситуационный центр. А сколько так называемых детей-«бегунков», что сбегают от семей? «По данным МВД, на Дальнем Востоке на конец 2018 года беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних - свыше 4,5 тысячи», - отметила Екатерина Мизулина.

Евгения Тучкова, спасатель с Сахалина, привела не менее злую статистику: «У нас был случай, когда родители дали информацию о сбежавшем из семьи ребенке спустя 10 суток после его исчезновения. Но мы проводим работу по профилактике таких вот систематических уходов из семьи. И как результат – уже три ребенка отказались от вредной привычки». Сразу вспоминается товарищ Дзержинский и не менее впечатлительная фигура Антона Макаренко, капитана госбезопасности и автора «Педагогической поэмы».

Ольга Щукина, руководитель подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Хабаровском крае, посетовала на недостаточную степень взаимодействия в работе с МЧС и следственным комитетом: «Пока что нет общего алгоритма и у каждого ведомства своя специфика». На что полковник Андрей Князев, заместитель руководителя отдела СУ СК РФ по Хабаровскому краю, дал ответ: «Есть такой алгоритм. Материалы опубликованы в августовском номере «Вестник криминалистики» за 2018 год». И продемонстрировал толстенную папку с конкретными наработками. Жаль, не удалось хотя бы одним глазком заглянуть в этот документ. Но есть точки соприкосновения. И есть куда расти.



Эдуард Попов



