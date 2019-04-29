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Волонтеров ДФО учат искать людей по методикам спецназа ГРУ
В Хабаровске на загородной базе отдыха спасателям-любителям профессионалы-спецназовцы давали уроки следопытства, ориентирования на местности, выживания, медицинской помощи и тренировали другие, не менее нужные в наших условиях навыки.
Все - для быстрого поиска и эффективного спасения потерявшихся на местности взрослых и детей. Этим благородным делом в течение всех выходных занимались 45 добровольцев. Спасатели из Забайкалья на хабаровский семинар приехали на своей машине: «Если бы не такая паршивая погода, доехали бы за сутки. А так на дорогу пришлось больше времени потратить». А для спасателей из Читы это характерно – сорваться и лететь на помощь. В прошлом году по первому зову отряд рванул на поиски в Бурятию - там пропал двухлетний Дамир Сагдеев. После того как был обнаружен труп ребенка, в Бурятии решили организовать свой добровольческий отряд поисковиков. Таким образом, на базе под Хабаровском собрались как новички, так и более профессиональные спасатели-добровольцы.
Обучить и натаскать
Александр Коровин, руководитель тактико-специальной подготовки Российского университета спецназа из Гудермеса (Чеченская Республика), объявил, что все начнется с теоретических занятий в виде лекций. «Весь тот опыт, что применялся при выполнении задач частями спецназа, те тактические навыки, полученные в процессе службы, используем для обучения волонтеров», - отметил боец-спецназовец. Постановка и распределение задач, ориентирование на местности, работа с картами. А еще медицинская подготовка, а еще работа в команде, а еще работа со средствами связи, определение координат, ориентирование на местности, тактика прочеса, навыки перемещения по горно-лесистой местности. Да много еще чего!
Боже мой, как это знакомо и интересно! Ведь многие вещи из перечисленного инструктором в 60–80-е годы прошлого века в процессе школьного обучения доводились для всех и каждого – на уроках географии, астрономии, природоведения, во время начальной военной подготовки. Теперь это проходит как «специальные дисциплины» для отдельных категорий. При обучении и под присмотром особо подготовленных людей.
В тех же местах, где на выходных натаскивали спасателей-любителей, еще не так давно по историческим меркам был полигон по спортивному ориентированию добровольно-спортивного общества «Труд». У меня от тех забегов по очень пересечённой местности карты остались! Для школяров Хабаровского края в то время десятками тысяч экземпляров выходили учебные пособия «Твой родной край», «География родного края» и тому подобные книги. В них очень познавательно рассказывалось о навыках по взаимодействию с природой. Практика отрабатывалась в туристических походах по родному краю. Например, старшеклассники конца 80-х на ноябрьские праздники пошли из Хабаровска в поход по Смидовичскому району. И флаг воткнули на одном из перевалов, туда ударная группа поднималась по колено в снегу. Какая такая тренировка «летучих мышей» - спецназа ГРУ ГШ, я вас умоляю! Это подростки во главе со своим учителем. От их похода остался интереснейший альбом с дивными записками и фактурными снимками.
Выход в поле
После лекций тактически отрабатывали полученные навыки в поле. Естественно, этот экзамен должен был показать, чему и как научились волонтеры-спасатели. Очень хотелось увидеть реальное спасение в деле, тем более что инструкторы обещали использовать в лесистой местности, что вокруг лагеря, не манекен, а «реальных потеряшек». С подбросом подсказок, с утерей следов – все как надо.
По словам организаторов слета, по сценарию практические занятия должны были пройти в последний день. Но здесь вам не тут, все как в реальной жизни: на поиск и спасение волонтеров подняли глубокой ночью, в три часа. Фонариком по глазам и зычный глас: «Подъем!». А спать вы легли пару часов назад и до этого весь день были на ногах… И условия не «5 звезд» - в одной комнате по 5-6 кроватей… Вчера ты был командиром пусть маленького, но своего отряда. А сегодня идешь рядовым в цепи. Смотреть надо по сторонам и под ноги - искать знаки и следы. А еще держать связь с соседями и штабом. А это не так и просто. И в какофонии звуков еще надо вычислить и стон «потерявшегося»… Хоть с погодой повезло, видимо, в небесной канцелярии тоже наши сидят.
Мне жаль, что не получилось увидеть работу поисковиков в реале. Зато удалось услышать их впечатления от «разбора полетов». Трезвые оценки, эмоциональные всплески - разные люди, разные взгляды.
Война на увядание
Кроме очень специфических навыков по поиску и спасению, с собравшимися добровольцами провели занятия по кибербезопасности. Как отметила Екатерина Мизулина, директор «Лиги безопасного интернета», в стране резко увеличилось количество угроз для детского душевного спокойствия на просторах Всемирной паутины: «За 2018 год в социальных сетях выявлено порядка 130 аккаунтов «школьных стрелков», в нынешнем году уже выявлено свыше 330 аккаунтов потенциальных нарушителей».
Григорий Смоляк, директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития, подтвердил:
Хорошая и самое главное - своевременная мысль! Осталось только понять, что можно подсунуть детишкам в качестве альтернативы.
А куда им ещё деться, куда «души порывы» приложить? Но человек все-таки социальный организм. На улицу идти просто так шарахаться не тянет. Количество разных кружков резко, в несколько раз сократилось, качество внешкольной работы тоже желает лучшего. А сколько в Хабаровске бывших домов пионеров перепрофилировано в коммерческие центры? Сколько всяких бесплатных, на любой вкус объединений ликвидировано? Что там с пионерскими лагерями, что чередой протянулись вдоль Хабаровска, начиная от первого Воронежа? Есть ответ? Как обстоят дела по внешкольной дополнительной работе среди детей города - это отдельный разговор. Материал по этому поводу читайте в ближайших номерах нашей газеты.
А пока будем надеяться, что полученные теоретические и практические навыки представители добровольческих поисково-спасательных отрядов как можно реже будут применять на практике. Люди, берегите себя!
Андрей Дунаевский
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Наше дело
Добровольческие поисково-спасательные отряды Национального центра в ДФО: Благовещенск - ПСО «Амур»; Бурятия - ПСО имени Дамира Сагдеева; Магаданская область - МРОО «Поиск пропавших детей - Магадан»; Сахалин - ПСО «Сова»; Хабаровский край, ЕАО - ДПСО «Лига Спас»; Якутия - ВПО «Поиск Неру».
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