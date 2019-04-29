Хабаровчанам отключат воду на майских праздниках

Хабаровская теплосетевая компания (филиал АО «ДГК») начинает сезон гидравлических испытаний тепловых сетей. Они должны проводиться после окончания отопительного сезона для выявления изношенных и слабых участков для дальнейшего их ремонта в летний период.

В Хабаровске гидравлические испытания пройдут по следующему графику:

Первыми с 6 по 8 мая проверке на механическую прочность и плотность трубопроводов и арматуры подвергнутся сети зоны ХТЭЦ-2.

В этот период горячее водоснабжения будет отключено у потребителей в следующих районах:

Кировский в границах улиц: Амурский бульвар - Джамбула – Металлистов - Тихоокеанская-Истомина – Амурский бульвар;

Центральный в границах улиц: Амурский бульвар – Шеронова - Ленина от пл. Блюхера до Шевченко - Гамарника (нечетная сторона);

Индустриальный в границах улиц: Калинина - пер.Доступный - Волочаевская - Гамарника (четная сторона).

С 13 по 17 мая пройдут испытания на трубопроводах зоны Хабаровской ТЭЦ-1.

На этот период без горячей воды останутся потребители следующих районов:

Индустриального (за исключением квартала домов от пер. Доступного до ул. Гамарника);

Частично горячей воды не будет в Центральном районе: в границах улиц Гамарника (четная сторона) – Карла Маркса – Гоголя;

В Железнодорожном: район «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, район ул. Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка и Ракитное.

С 13 по 19 мая не будет горячей воды у потребителей села Некрасовка в связи с испытаниями трубопроводов и ремонтом на Некрасовской котельной.

С 20 мая по 24 мая пройдут испытания на тепловых сетях зоны Хабаровской ТЭЦ-3. В указанный период будет приостановлено горячее водоснабжение потребителей в следующих районах:

Краснофлотском;

частично Центральном в границах улиц: Амурский бульвар – Ленинградская – Ленина – Постышева;

Кировском в границах улиц: Амурский бульвар – Шмидта – Шелеста – Воронежская – Ленинградская;

Железнодорожном, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1).

С 20 по 26 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать у жителей по улице им. Подгаева.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность не нужно пытаться пересечь участок на транспорте или пешком. Так же стоит воздержаться от парковки автомобилей вблизи теплотрасс. Во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ХТСК по телефону: (4212) 36-35-16 либо в единую службу спасения по номеру 112.