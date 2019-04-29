"Эскадрилью героев" в Хабаровске отменили из-за гибели пилотов

В связи с трагической гибелью начальника посадочной площадки "Калинка" Владимира Лвешина отменяются соревнования на точность приземления "Открытый кубок Федерации самолетного спорта Хабаровского края" и пролет воздушных судов 9 мая в рамках акции "Эскадрилья героев", - сообщается на сайте аэродрома "Калинка".[/quote]

Напомним, в субботу днем в районе аэродрома Калинка под Хабаровском упал легкомоторный частный двухместный самолет Як-18. Погибли президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимир Левшин и владелец самолета, пилот-любитель Сергей Ланкин. Возбуждено дело.