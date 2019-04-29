Жители Хабаровского края решат, где жить тигрице Тайге

Место размещения тигрицы Тайга определят общественным голосованием. Жителей региона приглашают принять участие в выборе места. Для этого нужно заполнить соответствующую форму по ссылке.

Голосование проводится в период с 25 апреля по 01 июля 2019 года.

Напомним, хищница находится в собственности Хабаровского края.

Результаты анкетирования будут размещены на официальном сайте министерства культуры края и зоосада "Приамурский" им. В.П. Сысоева.