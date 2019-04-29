На майские праздники хабаровчан ждет дождь

Дождливая погода установится в Хабаровском крае к 1 мая. По прогнозу синоптиков, с запада к региону подходит небольшой циклон. Он несет с собой смешанные воздушные массы, что может стать причиной осадков.

- Циклон заденет южные и центральные районы. С 1 по 2 мая в этих территориях могут пройти небольшие дожди. Погода улучшится к 3 мая, - сообщили в Хабаровском гидрометцентре.

В УГМС уточнили, что температурный фон при этом не поменяется. В праздничный день будет 14-16 °C тепла, ночью - до 4-6°C тепла.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 мая в Хабаровском крае отметят Праздник Весны и Труда. В городах и селах региона пройдут торжественные митинги, шествия трудовых коллективов, ярмарки, а также концерты и спортивные соревнования.