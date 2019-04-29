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На майские праздники хабаровчан ждет дождь
Дождливая погода установится в Хабаровском крае к 1 мая. По прогнозу синоптиков, с запада к региону подходит небольшой циклон. Он несет с собой смешанные воздушные массы, что может стать причиной осадков.
В УГМС уточнили, что температурный фон при этом не поменяется. В праздничный день будет 14-16 °C тепла, ночью - до 4-6°C тепла.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 мая в Хабаровском крае отметят Праздник Весны и Труда. В городах и селах региона пройдут торжественные митинги, шествия трудовых коллективов, ярмарки, а также концерты и спортивные соревнования.
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