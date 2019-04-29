Жители Хабаровского края выскажут мнение о работе властей

Высказать свое мнение о работе органов местного самоуправления и муниципальных предприятий предлагают жителям края. Отзыв можно оставить на специальном интернет-портале «Голос 27». Эффективность деятельности определяется по пятибалльной шкале.

При оценке глав муниципалитетов учитываются следующие критерии: качество услуг ЖКХ, автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания, а также удовлетворенность работой руководителя ОМС в целом. Насколько эффективно справляются со своей работой руководители предприятий, определяется исходя из времени предоставления услуг и времени ожидания в очереди, вежливости и компетентности сотрудников, доступности и полноты информации о работе организации.

- Система «Голос 27» работает в регионе с 2013 года. Это еще один формат диалога власти и общества, который пользуется популярностью у граждан. С момента реализации проекта, жителями дано более 70 тысяч оценок деятельности ОМСУ и предприятий края, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Там также напомнили, что помимо проекта «Голос 27», на интернет-портале действует сервис «Открытый регион» - это своеобразная платформа по работе с обращениями граждан в электронном виде. По данным министерства, жителями края с момента старта проекта подано более 13,7 тысяч обращений, из них решено уже более 95%. Чаще всего граждан волнуют вопросы дорожного хозяйства и услуг ЖКХ, такие как нарушение сроков вывоза мусора или организация уборки дворовых территорий. Также сервис позволяет прикрепить к обращению фотографию и, например, указать место, где располагается стихийная свалка.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для подачи обращения, достаточно зайти на сайт golos27.ru, скачать мобильное приложение и пройти регистрацию или воспользоваться учетной записью для сайта «Госуслуги». Далее всего за четыре шага можно направить сообщение по имеющейся проблеме. Для удобства пользователей разработано мобильное приложение для Андроид и iOS.