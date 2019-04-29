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Возможен повторный сход оползня в реку Бурея
Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на место схода оползня в русло реки Бурея Верхнебуреинского района для оценки обстановки были доставлены ученые. В течение дня они осмотрели сопку, провели аэрофотосъемку, сделали необходимые замеры трещин в скальной породе и оценили их глубину, ширину и направление. Также представитель Института тектоники и геофизики осмотрел поверхность земли, грунт и каменные обломки на предмет обнаружения древних пород, свидетельствующих о глубине образовавшихся в результате оползня трещин.
Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод через проран и осуществления контроля над обстановкой до середины второй декады мая на месте прорана будет находиться аэромобильная группировка МЧС России в составе специалистов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра МЧС России. Они продолжают вести работы на русле реки. Жизнеобеспечение группы организовано в условиях полевого лагеря, куда вертолётом по мере необходимости доставляется провизия, горюче-смазочные материалы.
Еще одна группа спасателей находится в п. Чекунда Верхнебуреинского района. Специалисты МЧС России оснащены необходимым оборудованием и инструментом для проведения при необходимости аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для оказания помощи населению в случае неблагоприятного развития паводковой обстановки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧс по Хабаровскому краю, в настоящее время паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе спокойная. Организован постоянный мониторинг уровней воды. В верхнем течении р. Тырма начался ледоход, в нижнем течении сохраняются разводья.
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