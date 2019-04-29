Возможен повторный сход оползня в реку Бурея

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на место схода оползня в русло реки Бурея Верхнебуреинского района для оценки обстановки были доставлены ученые. В течение дня они осмотрели сопку, провели аэрофотосъемку, сделали необходимые замеры трещин в скальной породе и оценили их глубину, ширину и направление. Также представитель Института тектоники и геофизики осмотрел поверхность земли, грунт и каменные обломки на предмет обнаружения древних пород, свидетельствующих о глубине образовавшихся в результате оползня трещин.

«Мы провели оценку ложа оползня на предмет оценки риска возможного повторного схода оползня. Были получены первичные данные. Однако окончательный результат будет только после проведения расчетов в камеральных условиях. В настоящий момент можно лишь сказать, что существует вероятность повторного схода, но его объемы будут на несколько порядков меньше. В данном случае ущерб будет минимальным», – рассказал заведующий лабораторией оптимизации регионального природопользования Института водных и экологических проблем ДВО РАН Андрей Остроухов.

Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод через проран и осуществления контроля над обстановкой до середины второй декады мая на месте прорана будет находиться аэромобильная группировка МЧС России в составе специалистов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра МЧС России. Они продолжают вести работы на русле реки. Жизнеобеспечение группы организовано в условиях полевого лагеря, куда вертолётом по мере необходимости доставляется провизия, горюче-смазочные материалы.

Еще одна группа спасателей находится в п. Чекунда Верхнебуреинского района. Специалисты МЧС России оснащены необходимым оборудованием и инструментом для проведения при необходимости аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для оказания помощи населению в случае неблагоприятного развития паводковой обстановки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧс по Хабаровскому краю, в настоящее время паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе спокойная. Организован постоянный мониторинг уровней воды. В верхнем течении р. Тырма начался ледоход, в нижнем течении сохраняются разводья.