ЛДПР не отстает от «Единой России» по доходам

Однопартийцы Сергея Фургала в Законодательной думе Хабаровского края отчитались о своем материальном положении за 2018 год.

Брат губернатора Вячеслав Фургал, который трудится на посту заместителя председателя постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, заработал 3 482 370 руб. (по 290,2 тыс. руб. ежемесячно). В его собственности, согласно поданной декларации, числится 1/2 доли в квартире площадью 87,4 кв. м и гараж площадью 19 кв. м. Из движимого имущества – автомобиль Toyota Land Cruiser, катер «Амур» и колесный прицеп «Бизнес» 121550. Официальный заработок супруги за 2018 год составил 559 065 руб.

Следом по величине дохода идет Сергей Зюбр, заместитель генерального директора ООО «ТОРЭКС – Хабаровск» (Завода «Амурсталь»), получивший в октябре прошлого года мандат Елены Грешняковой после ее назначения членом Совфеда РФ от правительства Хабаровского края. Он указал заработок за 2018 год в размере 3 761 897 руб. (около 313,5 тыс. руб. в месяц). Из недвижимости – квартира площадью 35,4 кв. м и гараж площадью 35,2 кв. м. Также владеет внедорожником Lexus LX 470 и кроссовером Subaru Forester. Супруга Сергея Зюбра официально заработала в прошлом году 4 176 008 руб. Ей принадлежат квартира площадью 55,6 кв. м, два гаража по 213,2 и 67 кв. м. и Lexus RX 450H.

Возглавляет тройку депутатов от ЛДПР с самым высоким доходом за 2018 год Сергей Безденежных. Ему удалось заработать 4 217 205 руб. (в среднем около 351,5 тыс. руб. ежемесячно). Ему принадлежит жилой дом площадью 90,1 кв. м, земельный участок под ИЖС площадью 2 997 кв. м, автомобиль ВАЗ 2121, Toyota Land Cruiser 200, прицеп для перевозки грузов «Фермер» 111400. Согласно базе данных «Спарк Интерфакс», Сергею Безденежных принадлежит 33,33% ООО «Гоставтошкола», осуществляющего деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (с. Восточное, ул. Дорожная, 3). Доход супруги указан в размере 432 460 руб.

С этими показателями «соколы Жириновского» ничуть не теряются на фоне основной массы депутатов от партии «Единая Россия», которых последнее время стало модно упрекать в непомерных доходах. При официально числящейся средней заработной плате по региону – примерно 46 тыс. руб. – доходы либерал-демократов в среднем в 7-8 раз превышают заработки даже тех счастливчиков, которые вписываются в приглаженные показатели Хабаровскстата.

Напомним, что стремлением к большому достатку ранее отличились муниципальные депутаты от ЛДПР в Советской Гавани.

При обсуждении городского бюджета на 2019 год либерально-демократическая верхушка Советско-Гаванского совета депутатов в лице председателя Ольги Глебовой и ее заместителя Сергея Павленко пожелали себе годовое содержание в общей сложности почти на 3 млн руб. Вдобавок к этой непосильной для дефицитной городской казны ноше они требовали арендовать весьма недешевые бизнес-площади, новую мебель и дорогостоящую оргтехнику, а также оплату перелетов в Хабаровск и Москву.

- Как это понимать?! Мы-то единороссов ругали, за то, что они на шее у народа сидят. Проголосовали на выдвиженцев от ЛДПР – за то, чтобы больше такого не было! А они вон – даже единороссов «переплюнули!», - возмущались тогда избиратели.

Получается, что своими действиями соратники Сергея Фургала по партии подрывают его авторитет как главы региона, избрав которого жители края рассчитывали на справедливость и улучшение своей жизни. Пока же депутаты от ЛДПР так же далеки от народа, как и представители других парламентских партий.