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Передвижной медицинский комплекс работает в районе имени Лазо
Около тридцати тысяч жителей отдаленных поселений планируют обследовать врачи Хабаровского края с помощью выездных проверок в этом году. Прием пациентов будет проходить как в районных больницах и ФАПах, так и на базе передвижных медицинских комплексов. Одна из таких мобильных лабораторий недавно начала работать в районе имени Лазо.
Всего по плану у краевого минздрава до конца года обследовать не менее 30 тысяч пациентов. Для того, чтобы охватить такое количество людей, в районы, как и в прошлом сезоне, уже отправились выездные бригады, укомплектованные узкими специалистами. Врачей привлекли из профильных клиник Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
С этого года выездные проверки в Хабаровском крае будут идти в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Для большего охвата власти региона планируют в перспективе приобрести еще 8 мобильных комплексов на базе автомобилей «Камаз». Стоимость одной лаборатории оценивается примерно в 20 млн рублей. Часть средств краевые власти рассчитывают получить из федерального бюджета.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, нацпроект «Здравоохранение» предусматривает более эффективную организацию первичной медико-санитарной помощи в регионах. Именно на это в Послании Федеральному Собранию обратил внимание Президент страны Владимир Путин. Глава государства поручил развивать медицину не только в крупных городах, но и в небольших поселениях, чтобы каждый житель страны имел равные условия для лечения. В Минздраве РФ уже подготовили пакет мер, среди которых есть и закупка мобильных комплексов. В общей сложности предстоит приобрести около 1,3 тысяч таких автомобилей.
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