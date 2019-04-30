Передвижной медицинский комплекс работает в районе имени Лазо

Около тридцати тысяч жителей отдаленных поселений планируют обследовать врачи Хабаровского края с помощью выездных проверок в этом году. Прием пациентов будет проходить как в районных больницах и ФАПах, так и на базе передвижных медицинских комплексов. Одна из таких мобильных лабораторий недавно начала работать в районе имени Лазо.

- Медицинский комплекс представляет собой автомобиль «Камаз» с кунгом, в котором установлено современное оборудование. В нем есть аппараты УЗИ, ЭКГ, анализатор крови, офтальмологические приборы, спирограф, гинекологическое кресло, кольпоскоп. В такой лаборатории человек может пройти полноценное обследование. Комплекс будет курсировать по отдаленным селам, принимая пациентов, - уточнили в министерстве здравоохранения края.

Всего по плану у краевого минздрава до конца года обследовать не менее 30 тысяч пациентов. Для того, чтобы охватить такое количество людей, в районы, как и в прошлом сезоне, уже отправились выездные бригады, укомплектованные узкими специалистами. Врачей привлекли из профильных клиник Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

- Ежегодно в выездных осмотрах участвуют сотрудники 13 краевых клиник, в том числе из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и поликлиники ОАО «РЖД». Это настоящие эксперты в своих областях. Мы организуем их выезд по заявкам, которые поступают из центральных районных больниц. За год они проводят до 80 тысяч приемов и 13 тысяч лабораторных исследований, - отметили в краевом минздраве.

С этого года выездные проверки в Хабаровском крае будут идти в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Для большего охвата власти региона планируют в перспективе приобрести еще 8 мобильных комплексов на базе автомобилей «Камаз». Стоимость одной лаборатории оценивается примерно в 20 млн рублей. Часть средств краевые власти рассчитывают получить из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нацпроект «Здравоохранение» предусматривает более эффективную организацию первичной медико-санитарной помощи в регионах. Именно на это в Послании Федеральному Собранию обратил внимание Президент страны Владимир Путин. Глава государства поручил развивать медицину не только в крупных городах, но и в небольших поселениях, чтобы каждый житель страны имел равные условия для лечения. В Минздраве РФ уже подготовили пакет мер, среди которых есть и закупка мобильных комплексов. В общей сложности предстоит приобрести около 1,3 тысяч таких автомобилей.