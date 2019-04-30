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Школьники Хабаровского края стали призерами Всероссийской олимпиады
Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в заключительном этапе участвовало 32 старшеклассника из Хабаровского края. Победителями и призерами стали 20 человек по 10 предметам.
Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, абсолютным победителем по физической культуре стал ученик 11 класса военно-морского лицея Хабаровска Вадим Шабров. Также пять школьников региона стали призерами по этой дисциплине. Два человека взяли призовые места по предмету «Искусство», два школьника - по немецкому языку и все четверо, участвующих от края в олимпиаде по китайскому языку, также стали призерами.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Всероссийская олимпиада - главное соревнование для российских школьников и абитуриентов, планирующих поступать в ведущие университеты страны. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
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