В Хабаровске партии впервые пройдут в единой колонне на Первомайском шествии

В Хабаровском крае продолжается подготовка к празднованию Дня Весны и Труда. Праздничные мероприятия в краевой столице откроются митингом на площади им. Ленина, после которого начнется шествие трудовых коллективов. В 11.15 колонны проследуют по ул. Муравьева-Амурского до Комсомольской площади. Сергей Фургал вместе с членами правительства пройдет в головной колонне.

Одним из нововведений этого года станет участие в шествии политических партий, представленных в российском парламенте – «Справедливой России», «Единой России», КПРФ, ЛДПР. Они впервые пройдут в единой колонне, места в которой распределялись по жребию. Также вместе с ними по центральной улице краевого центра будут идти представители Общероссийского народного фронта и непарламентских политических партий.

Шествие завершится на Комсомольской площади. С 12:00 там начнется праздничный концерт.

Онлайн трансляцию праздничного шествия можно посмотреть на официальном сайте правительства Хабаровского края.

Жителей и гостей краевого центра 1 мая ждет насыщенная праздничная программа. На набережной стадиона им. Ленина состоятся соревнования по волейболу и мастер-классы по национальным видам спорта коренных народов Севера. Представители Ассамблеи народов Хабаровского края предложат гостям праздника блюда национальных кухонь. В парковой зоне стадиона имени Ленина с 11:00 развернутся выставочные экспозиции военной полиции, 11-й армии ВВС и ПВО, инженерных войск. Будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, запись участников на молодежный форум «Амур».

На площади им. Ленина в 16.00 начнется концерт в рамках фестиваля «Студенческая Весна». Кроме того, в этот день в Хабаровске заработают фонтаны, а в парке «Северный» торжественно откроют летний сезон.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в городах и селах края 1 мая также пройдут торжественные митинги, шествия трудовых коллективов, ярмарки товаров народного потребления, а также спортивные соревнования и концерты. Так, в Бикине запланировано открытие летнего сезона в парке культуры и отдыха. В Ванинском районе пройдет фестиваль хореографического искусства. В Охотском районе Первомай отметят конкурсом среди трудовых коллективов «Праздник Охотского пельменя». В районе им. Полины Осипенко запланирован сельский песенный конкурс «Я люблю тебя, Россия!».

В Нанайском районе проведут спортивный фестиваль «Готов к труду и обороне». В Хабаровском районе 1 мая запланированы детский велопробег, массовый забег и соревнования по настольному теннису. В Ванинском районе проведут соревнования по пауэрлифтингу.