Новости
Ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске на майских праздниках
В Хабаровске для сельхозтоваропроизводителей будут работать две крупные площадки. Рядом с торговым центром "Выборгский" ярмарка откроется 4 мая. Там фермерам предоставят 300 мест для реализации местной продукции. Время работы – с 8:30 до 16:00 по субботам и воскресеньям.
Вторая ярмарка, вблизи торгового центра "Экодом", заработает 11 мая. Там будет доступно 139 мест. В выходные дни с 08:30 до 15:00 часов продукцию будут реализовывать фермеры из регионального центра, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, имени Лазо и Нанайского районов.
По информации пресс-службы правительства региона, принять участие в ярмарках "выходного дня" могут все желающие. Сбор заявок на участие ведут сотрудники администраций районов и городских округов. Обязательные требования для участников - наличие медицинской книжки, а также документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров. Для торговли животноводческой продукцией необходимы справки ветеринарных учреждений районов края и разрешение на торговлю от лаборатории, которая расположена в месте проведения ярмарки. Также фермеры обязаны иметь при себе свидетельства, подтверждающие ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 371
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 543
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 304
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 765
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136