Ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске на майских праздниках

В Хабаровске для сельхозтоваропроизводителей будут работать две крупные площадки. Рядом с торговым центром "Выборгский" ярмарка откроется 4 мая. Там фермерам предоставят 300 мест для реализации местной продукции. Время работы – с 8:30 до 16:00 по субботам и воскресеньям.

Вторая ярмарка, вблизи торгового центра "Экодом", заработает 11 мая. Там будет доступно 139 мест. В выходные дни с 08:30 до 15:00 часов продукцию будут реализовывать фермеры из регионального центра, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, имени Лазо и Нанайского районов.

- Ярмарки "выходного дня" - хорошая возможность для местных фермеров и сельхозтоваропроизводителей реализовать свою продукцию, а для жителей – купить свежие товары по приемлемым ценам. От населения мы иногда слышим критику в адрес некоторых фермеров, которые докупают продукцию на оптовых базах, выдавая ее за свою. Это не запрещено действующим законодательством, но в данном случае должен работать общественный контроль. Мы призываем покупателей требовать у продавцов сертификаты качества, чтобы понимать где произведена продукция. Только так удастся навести порядок на рынке и добросовестных фермеров станет больше, - сказал председатель комитета Николай Крецу.

По информации пресс-службы правительства региона, принять участие в ярмарках "выходного дня" могут все желающие. Сбор заявок на участие ведут сотрудники администраций районов и городских округов. Обязательные требования для участников - наличие медицинской книжки, а также документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров. Для торговли животноводческой продукцией необходимы справки ветеринарных учреждений районов края и разрешение на торговлю от лаборатории, которая расположена в месте проведения ярмарки. Также фермеры обязаны иметь при себе свидетельства, подтверждающие ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством.

В 2018 году с мая по октябрь на краевых ярмарках реализовано около 950 тонн продукции на сумму более 100 млн. рублей. Традиционно, фермеры продавали овощи, соленья, дикоросы, зелень, мед, рыбную и мясную продукцию, картофель, саженцы, цветы. Помимо Хабаровска, свою продукцию фермеры реализуют и в районах края. В сезон для них будут работать 94 площадки на более чем 4 тыс. торговых мест.