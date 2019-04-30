В Хабаровском крае отключат отопление

В пяти муниципалитетах Хабаровского края установили сроки завершения отопительного сезона. В первую майскую неделю подачу тепла прекратят в Хабаровске, Бикине, Вяземском и Хабаровском районе. Как уточнили в минЖКХ края, администрации этих территорий уже готовят распорядительные документы.

Уже 1 мая отопление отключат в городе Вяземский, в краевой столице и Хабаровском районе. С 7 мая завершат теплоснабжение в Бикине. Сначала там прекратят отапливать жилые дома, а с 13 мая - социальные объекты.

- Решение об окончании отопительного сезона принимается администрациями муниципалитетов. Даты определяются по установленному правилу. Если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне выше плюс восьми градусов, то можно останавливать теплоснабжение, - пояснили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в центральных и южных частях Хабаровского края полностью отопление отключают к концу мая. На севере региона это происходит в июне. В этом году из-за теплой весны отопительный сезон завершается раньше обычного.