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В Хабаровском крае отключат отопление
В пяти муниципалитетах Хабаровского края установили сроки завершения отопительного сезона. В первую майскую неделю подачу тепла прекратят в Хабаровске, Бикине, Вяземском и Хабаровском районе. Как уточнили в минЖКХ края, администрации этих территорий уже готовят распорядительные документы.
Уже 1 мая отопление отключат в городе Вяземский, в краевой столице и Хабаровском районе. С 7 мая завершат теплоснабжение в Бикине. Сначала там прекратят отапливать жилые дома, а с 13 мая - социальные объекты.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в центральных и южных частях Хабаровского края полностью отопление отключают к концу мая. На севере региона это происходит в июне. В этом году из-за теплой весны отопительный сезон завершается раньше обычного.
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