Дом отдыха готовят к приему форума "Амур"

Подготовка к молодежному образовательному форуму «Амур» 2019 года идет по графику. В многофункциональном центре активной молодежи - дом отдыха «Шарголь» – продолжаются работы по благоустройству территории. Вопросы инфраструктуры, обеспечения безопасности участников, их питания и медицинского обслуживания обсудили на заседании оргкомитета.

- На территории форума постоянно будет проживать более 200 человек. Нам важно обеспечить для всех комфортное и безопасное размещение. Сейчас на базе отдыха «Шарголь» идет косметический ремонт в жилых комнатах, продолжается реконструкция трехэтажной пристройки главного корпуса, модернизируются помещения пищеблока. Также будут обустроены сценический комплекс, образовательные шатры, спортивные и развлекательные зоны, - рассказал директор форума «Амур» Максим Косенко.

Как сообщает пресс-службпа правительства региона, дополнительно планируется установить современные санитарные узлы и душевые комнаты. Для обеспечения электроэнергией подготовлены 2 дизель-генераторных установки. Холодное водоснабжение осуществляется из собственных скважин.

Предусмотрен весь комплекс работ, связанных с безопасностью участников – производится монтаж противопожарного оборудования, будет проведена акарицидная обработка территории, в дни работы форума будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медицинских бригад. Обязательным условием участия в форуме для активистов является наличие прививок от кори и клещевого энцефалита.

Напомним, форум «Амур» стартует в июне. Первая смена - «Культурный максимум» будет приурочена к Году театра в России. Смена «Компетенции будущего» пройдут стажировки для представителей работающей молодёжи и индивидуальных предпринимателей. Для участия в слете уже зарегистрировалось 325 делегатов из 45 регионов России.