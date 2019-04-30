Хабаровский край «идет лесом»

Вопросы развития местной экономики становятся настоящей проблемой для региональных властей, где кризисные является встречаются всё чаще. Одним из первых и довольно громких «звонков» стала лихорадка в лесной сфере.

Пока судьба крупного лесопромышленного холдинга «Азия лес» в Солнечном районе висит на волоске после ареста его учредителя и бывшего высокопоставленного куратора, в Ванинском районе растворяется в небытии огромный комплекс по переработке древесины.

«Аркаим», ставший «Новым лесом», краевые власти так и не смогли удержать на плаву, несмотря на то, что губернатор четко ставил задачу по сохранению лесозавода, оснащенного современными технологическими линиями.



- На нем работают более 800 человек, а когда и тысяча. То, что они обращаются к губернатору, – это крик о помощи. И нам необходимо принять совместное и взвешенное решение, чтобы снять эту социальную напряженность, – заявлял глава региона в феврале, когда работники бывшего «Аркаима» увидели, как вывозится имущество комплекса.

В итоге, компания «Новый лес», единственным нынешним владельцем которой является московское ООО «ГТ Энерго – системные решения», столкнувшись с нехваткой выделяемых объемов леса, решила ретироваться. Уволены 734 человека из 886. При этом совокупный долг по зарплате составляет около 11 млн рублей. Об этом сообщила Ванинская районная прокуратура в ходе проведенной на предприятии проверки.

Оставшиеся без работы жители побережья – не единственная проблема, с которой столкнется Хабаровский край в этом году. О предстоящих сокращениях в городе Юности уже заявили КНААЗ им. Ю.А. Гагарина (300 человек) и Амурский судостроительный завод (80 человек).

Казалось бы, одно предприятие и чуть больше тысячи безработных в масштабах края – невелика потеря. Но это только на первый и, скорее, далекий отсюда взгляд. Здесь, в местных реалиях, происходящее – очередное свидетельство необходимости разработки выверенной стратегии развития региона. Пока же не совсем понятно, почему такие промахи допускает региональная власть, а поручения Сергея Фургала не выполняются.