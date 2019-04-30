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Три тысячи литров спиртного с поддельными акцизами изъяли в Хабаровске
Правоохранители в Хабаровске изъяли у отца и сына свыше 3 тысяч литров спиртного с фальсифицированными акцизными марками, которые они хранили у себя дома и в гаражах, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
"Установлено, что подозреваемые являются отцом и сыном. Мужчины хранили в квартире и четырех арендуемых гаражных боксах более 6,5 тысячи бутылок с алкогольной продукцией известных марок. Согласно заключению экспертизы, на изъятых бутылках с алкогольной продукцией нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при обыске также был обнаружен рулон фальсифицированных акцизных марок. Общая стоимость изъятого превысила 1,4 миллиона рублей.
Как сообщает РИА Новости, возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители ищут соучастников.
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