Лицензии на алкоголь в Хабаровском крае будет выдавать новое ведомство

26 апреля вступило в силу распоряжение губернатора края, согласно которому полномочия в области лицензирования, декларирования, регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции переданы в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Ранее эту функцию выполнял региональный комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

У предпринимательского сообщества возникли вопросы по практической реализации этого решения. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края подготовил ответы на ряд наиболее важных моментов.

1. С 29 апреля этого года документы на получение/продление лицензий в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо предоставлять по адресу:

г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43, 6 этаж. телефон: 8 (4212) 40-25-39 (приемная), 8 (4212) 40-24-54, e-mail: klp@adm.khv.ru, сайт: krgk.khabkrai.ru.

2. Лицензии, заявки на которые были поданы до 26 апреля текущего года в комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края, будут выданы в установленные сроки указанным органом.

3. Уплаченные пошлины сохраняются.

4. Сегодня главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края по техническим причинам не готово принимать оплату госпошлин.





Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшее время технические моменты будут устранены, и процедура получения лицензии вернётся в привычное для предпринимателей русло.