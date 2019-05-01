Новости
Хабаровск встречает Первомай
В День Весны и Труда в 11 часов утра на площади Ленина состоится митинг, а затем праздничная колона двинется в строну Амура. Шествие будет сопровождать военный оркестр.
В 10 часов в Городском дворце культуры стартует Кубок мэра города по спортивным танцам. В соревнованиях примут участие танцоры из Японии, Китая, Кореи. Всего на танцпол выйдут 1200 участников.
Праздничные концертные программы пройдут сразу в двух парках города. В «Динамо» можно будет услышать выступление духового оркестра, а в «Северном» состоится представление в честь открытия летнего сезона. Однако, организаторы уточняют, что концерт будет только при ясной погоде.
Ежегодная церемония пуска городских фонтанов назначена на 20:00 часов. Перед ее началом, если не будет дождя, перед хабаровчанами и гостями краевого центра выступят вокальные коллективы города. В 21:00 будет дан старт водно-свето-музыкальному представлению с лазерным шоу.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 374
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 544
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 307
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 766
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136