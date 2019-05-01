Хабаровск встречает Первомай

В День Весны и Труда в 11 часов утра на площади Ленина состоится митинг, а затем праздничная колона двинется в строну Амура. Шествие будет сопровождать военный оркестр.

В 10 часов в Городском дворце культуры стартует Кубок мэра города по спортивным танцам. В соревнованиях примут участие танцоры из Японии, Китая, Кореи. Всего на танцпол выйдут 1200 участников.

Праздничные концертные программы пройдут сразу в двух парках города. В «Динамо» можно будет услышать выступление духового оркестра, а в «Северном» состоится представление в честь открытия летнего сезона. Однако, организаторы уточняют, что концерт будет только при ясной погоде.

Ежегодная церемония пуска городских фонтанов назначена на 20:00 часов. Перед ее началом, если не будет дождя, перед хабаровчанами и гостями краевого центра выступят вокальные коллективы города. В 21:00 будет дан старт водно-свето-музыкальному представлению с лазерным шоу.