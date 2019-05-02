«Диктант Победы» напишут в Хабаровске

Через неделю - 7 мая жители Хабаровского края смогут принять участие во Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», которая проходит по инициативе федерального проекта «Историческая память». Всего в этот день «Диктант Победы» пройдет на 1233 площадках в России и 23 зарубежных странах.

Как сообщила координатор проекта в Хабаровском крае, депутат краевого парламента Елена Ларионова, в этот день для желающих присоединиться к акции, в краевом центре будет открыто специальных 7 площадок, а также отдельная площадка в Комсомольске-на-Амуре.

«Жители края, которые не смогут прийти на очную площадку, смогут проверить свои знания онлайн на официальном портале всероссийской акции, который уже начал свою работу. Сайт также содержит полную информацию об акции, порядке и площадках ее проведения», - отметила она.

Как сообщил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта Александр Хинштейн, старт работе сайта дал Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин, удостоенный высшего звания за участие в боях при освобождении Берлина.

«Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивали водружение красного знамени над рейхстагом. Поэтому участие Владимира Ивановича в акции особенно почетно», - отметил он.

На диктантпобеды.рф каждый сможет найти адрес ближайшей региональной площадки «Диктанта Победы». Кроме того, на сайте представлены положение о проведении нашего диктанта, состав организационного комитета и другие материалы. По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги «Диктанта Победы» появятся на сайте в День России 12 июня.

В день проведения акции на сайте будет организована прямая видеотрансляция с центральной площадки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«В России площадки «Диктанта Победы» будут организованы в административном центре каждого региона, городах с населением от 500 тыс. человек, городах воинской славы и городах-героях», – пояснил Хинштейн.





В Хабаровском крае площадки будут открыты в следующих пунктах:

1.Военно-исторический музей Краснознаменного Дальневосточного военного округа (ул. Шевченко, 20)

2.МАУ «Центр патриотического воспитания» (ул. Тургенева, 65Б)

3.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — филиал в г. Хабаровск (ул. Муравьева-Амурского, 33)

4.Российский государственный университет правосудия (Восточное шоссе, 49)

5.Тихоокеанский государственный университет (ул. Тихоокеанская, 136)

6.Хабаровское региональное отделение Партии «Единая Россия» (ул. Шевченко, 9)

7. Жители города Юности смогут написать Диктант на базе Центра внешкольной работы «Юность» по адресу: ул. Вокзальная, д.80, корп. 3

Начало Диктанта – в 14.00 часов.