Маршрут № 107 от Хабаровска до санатория Уссури изменили

По заявлению ООО "Васильев" внесены изменения в перечень остановочных пунктов межмуниципального маршрута № 107 "г. Хабаровск - санаторий Уссури" и расписание движения.





Действующий перечень остановочных пунктов:

Автовокзал – Университет путей сообщения – Знаменщикова – ул. Калинина (ул. Серышева) – Управление ДВЖД – Кооперативный университет – Кооперация – Уссурийская – Школа № 19 – Индустриальной-экономический колледж – Судоверфь – Институт культуры – Краевой цирк – Парк им. Гагарина – Кондитерская фабрика – Индустриальная – Промышленно-экономический техникум – Мелькомбинат – МЖК – Сурикова – Заводская – площадь 60 лет Октября – Стройка – Химфармзавод – 11 км – 15 поликлиника – Автобусная – Поселок – Кирпичный завод – Горка – Красная речка – Школа № 1 – Раймаг – Школа № 2 – Геофизическая – село Краснореченское – Подсобное хозяйство – Корсаково 1 – Корсаково 2 – Здравница – комплекс Восход – Ясная поляна – Осиновая речка – 19 км – 20 км – Новотроицкое – санаторий Уссури – Пионерлагерь – село Казакевичево.