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На майские праздники в Хабаровском крае усилят меры пожарной безопасности
Места пикников и активного отдыха на природе намерены проконтролировать власти для того, чтобы снизить число возможных пожаров. Краевое управление лесами совместно с УМВД по краю и МЧС проведут специальные рейды. В этом им помогут муниципальные власти.
Организовать дополнительные проверки специалистов вынуждает сложная обстановка в лесах. Это весной из-за отсутствия снега сезон пожаров открылся на два месяца раньше обычного. Сейчас в регионе ежедневно фиксируются десятки возгораний в лесных массивах.
В преддверии майских праздников управление лесами предупреждает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан ожидает административная ответственность. Штрафы варьируются от 2 тысяч рублей для физлиц до 200 тысяч рублей для юрлиц. На территориях, где действует особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры и вести открытые огневые работы, граждане должны будут заплатить до 4 тысяч рублей, а юрлица - до 500 тысяч рублей.
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