На майские праздники в Хабаровском крае усилят меры пожарной безопасности

Места пикников и активного отдыха на природе намерены проконтролировать власти для того, чтобы снизить число возможных пожаров. Краевое управление лесами совместно с УМВД по краю и МЧС проведут специальные рейды. В этом им помогут муниципальные власти.

- Будем дежурить с 1 мая и до конца всех праздников. Вместе с полицией проверим, как соблюдаются правила пожарной безопасности в лесах. Сейчас в девяти районах действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и другие подобные действия, - сообщил и.о. заместителя начальника управления Сергей Бутин.

Организовать дополнительные проверки специалистов вынуждает сложная обстановка в лесах. Это весной из-за отсутствия снега сезон пожаров открылся на два месяца раньше обычного. Сейчас в регионе ежедневно фиксируются десятки возгораний в лесных массивах.

- Все пожары - рукотворные. Возникают они из-за вовремя непотушенных костров, а также палов травы, которые устраивают жители. Вообще проблема палов в этом сезоне стоит очень остро. По данным МЧС, пожарным приходиться выезжать на их тушение до 100 раз за сутки. Такие очаги быстро перерастают в крупные пожары, а те, в свою очередь, угрожают населенным пунктам, - пояснил Сергей Бутин.

В преддверии майских праздников управление лесами предупреждает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан ожидает административная ответственность. Штрафы варьируются от 2 тысяч рублей для физлиц до 200 тысяч рублей для юрлиц. На территориях, где действует особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры и вести открытые огневые работы, граждане должны будут заплатить до 4 тысяч рублей, а юрлица - до 500 тысяч рублей.