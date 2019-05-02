Кибербабушку и кибердедушку выбрали в Хабаровском крае

Состоялся III краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров "Кибербабушка и Кибердедушка". Его участниками стали 15 представителей старшего поколения из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского, Вяземского и имени Лазо муниципальных районов.

Краевой чемпионат проводился в рамках IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Региональный этап был проведен в пять туров, среди которых домашнее задание – презентация, посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Кроме того, участникам были предложены задания, связанные с работой на портале и в приложении Пенсионного Фонда Российской Федерации, работой в поисковой системе "Яндекс", а также задания, связанные с безопасностью в интернете.

По итогам всех туров определены два победителя:

- в категории "Начинающий пользователь" – Прудников Геннадий Матвеевич (Хабаровский район);

- в категории "Уверенный пользователь" – Огневская Елена Александровна (г. Хабаровск).

Победителям и призерам краевого чемпионата вручены дипломы министерства социальной защиты населения края и регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Хабаровскому краю, а также памятные подарки и цветы.

Свои призы вручили участникам чемпионата представители Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком". "Самым продвинутым" участником назвали хабаровчанку Огневскую Елену Александровну, "Самым скоростным" – также жительницу г. Хабаровска Селянину Наталью Анатольевну.

Победители будут представлять Хабаровский край на финальном этапе IX Всероссийского чемпионата, который состоится в г. Кирове с 4 по 6 июня.