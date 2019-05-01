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Хабаровчане прошли по главной улице под разноцветными знаменами
Первомайское шествие под эгидой краевых профсоюзов собрало, по информации городской администрации, около 35 тысяч человек. Начало празднику дал короткий митинг на сцене посреди площади имени Ленина.
Следом за ней слово взял губернатор Хабаровского края. Он отметил, что первомай – это «действительно светлый день».
Он напомнил, что в крае многое делается для продвижения талантливой молодежи по карьерной лестнице. Это и общероссийский конкурс «Лидеры России», и региональная инициатива по отбору лучших идей под названием «Лифт». Губернатор пообещал, что каждого увидят, заметят и помогут.
Во главе шествия по традиции прошли глава региона, министры краевого правительства, спикер и депутаты Законодательной думы края, видные общественники, мэр краевого центра.
На вопрос журналиста газеты «Молодой дальневосточник XXI век» о том, чем займется градоначальник на выходных, Сергей Кравчук ответил, что будет работать по плану.
Уточним, что поводом задать такой вопрос стало сообщение в провластном Telegram-канале «Хабаровский край» о том, как планирует провести майские праздники Сергей Фургал.
В целом шествие прошло без эксцессов, если не считать затесавшегося в ряды коммунистов человека с большим портретом Сталина. Флаги «Справедливой России», «КПРФ», «Единой России» и «ЛДПР» мирно пронесли по улице Муравьева-Амурского вперемешку с символикой хабаровских предприятий, учебных заведений и организаций здравоохранения.
Покой шествующих и зрителей по обочинам дороги традиционно охраняли хабаровские полицейские, в том числе кинологи со служебными собаками.
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