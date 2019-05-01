Хабаровчане прошли по главной улице под разноцветными знаменами

Первомайское шествие под эгидой краевых профсоюзов собрало, по информации городской администрации, около 35 тысяч человек. Начало празднику дал короткий митинг на сцене посреди площади имени Ленина.

- 1 мая в этом году проходит под девизом «За эффективную экономику в интересах человека труда». Мы уверены в том, что в России эффективная экономика должна сочетаться с обязательным повышением уровня жизни трудящихся, с обязательным повышением заработной платы. Человек труда – это главный капитал России, и он заслуживает права получать достойную заработную плату. Профсоюзы стоят на позиции сохранения социальных гарантий. Профсоюзы также убеждены в том, что своим трудом, своим участием мы готовы нести ответственность и участвовать в реализации новых планов развития Хабаровского края. Мы убеждены в том, что только на базе доверия власти к профсоюзам и работодателям можно решить те сложные проблемы, которые стоят перед Хабаровским краем, и мы обязательно этого добьемся, - сказала, обращаясь к землякам, председатель краевого объединения профсоюзных организаций Галина Кононенко.

Следом за ней слово взял губернатор Хабаровского края. Он отметил, что первомай – это «действительно светлый день».

- Мы собрались здесь, чтобы поздравить людей труда. Сегодня традиционно в нашем крае открывается дачный сезон. И многие дачники поедут на свои участки, чтобы и отдохнуть, и поработать. В этот день хотелось бы сказать особую благодарность ветеранам, которые сегодня находятся здесь. Это не пустые слова. Благодаря ветеранам, благодаря их опыту и их труду мы сегодня можем здесь стоять и праздновать. Хотелось бы сказать слова благодарности нашей молодежи. Наша молодежь является достойным продолжателем наших ветеранов, - подчеркнул Сергей Фургал.

Он напомнил, что в крае многое делается для продвижения талантливой молодежи по карьерной лестнице. Это и общероссийский конкурс «Лидеры России», и региональная инициатива по отбору лучших идей под названием «Лифт». Губернатор пообещал, что каждого увидят, заметят и помогут.

- Сегодня Хабаровский край, несмотря на сложности и трудности, которые стоят перед нами, развивается. Мы все равно сегодня с вами будем строить и ремонтировать дороги, будем строить и ремонтировать больницы, будем строить и ремонтировать школы и детские сады. Мы сегодня будем развивать нашу экономику. Нас ничто не остановит. Искренне верю в нас, верю в себя и верю в наших земляков, - добавил глава региона.

Во главе шествия по традиции прошли глава региона, министры краевого правительства, спикер и депутаты Законодательной думы края, видные общественники, мэр краевого центра.

- Прежде всего хочу сказать спасибо, что поддержали действительно всенародный праздник – день весны и труда, - сказал Сергей Кравчук. - Хочется пожелать всем нашим хабаровчанам счастья, удачи, веры в будущее. Мы, живя в этом городе, обязаны делать его благоустроеннее, чище, комфортнее, удобнее для проживания.

На вопрос журналиста газеты «Молодой дальневосточник XXI век» о том, чем займется градоначальник на выходных, Сергей Кравчук ответил, что будет работать по плану.

- Выходных дней у нас нет. Это наши жители отдыхают. А мэр Хабаровска и вся его команда работают, чтобы жителям было комфортно, где бы они ни находились, - объяснил Кравчук.

Уточним, что поводом задать такой вопрос стало сообщение в провластном Telegram-канале «Хабаровский край» о том, как планирует провести майские праздники Сергей Фургал.

- 1 мая – демонстрация, колонна, потом поеду встречусь с молодыми людьми на конкурсе «Лифт». 2 и 3 мая пока не знаю, что буду делать, а 4 мая буду работать. Отдохну два дня, но буду на связи, - процитировали губернатора авторы канала.

В целом шествие прошло без эксцессов, если не считать затесавшегося в ряды коммунистов человека с большим портретом Сталина. Флаги «Справедливой России», «КПРФ», «Единой России» и «ЛДПР» мирно пронесли по улице Муравьева-Амурского вперемешку с символикой хабаровских предприятий, учебных заведений и организаций здравоохранения.

Покой шествующих и зрителей по обочинам дороги традиционно охраняли хабаровские полицейские, в том числе кинологи со служебными собаками.