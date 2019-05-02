«Не фонтан» - опережающее развитие Комсомольска-на-Амуре пробуксовывает



На встрече с финалистами губернаторского конкурса проектов «Лифт» Сергей Фургал признался, что надеется на смену власти в городе Юности.



- Нам сейчас тяжело работать. Мы не находим взаимопонимания с муниципалитетом. Думаю, комсомольчане сделают правильный выбор. Выберут мэра, выберут думу. Тех, с кем я смогу работать, - сказал глава региона.

Возникает вопрос, какова будет ситуация в «городе президентского внимания» в течение четырех месяцев до выборов. Ведь и зампреда правительства по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Михаила Панкова губернатор сократил в середине апреля, спустя всего 2,5 месяца после назначения.С учетом отставания от графика сразу по пятнадцати объектам комплексного плана опережающего развития промышленного центра Хабаровского края из восемнадцати (в т.ч. по инженерной школе, инфраструктуре микрорайона «Парус», участкам дорожного строительства на ул. Лазо), город не может ждать неких «правильных» руководителей, которые его облагодетельствуют. В прошлом году и так пришлось вернуть в федеральный бюджет неосвоенные средства.Ситуацию неспособности краевых властей повлиять на муниципальное управление в Комсомольске-на-Амуре усугубляет неприятный «сюрприз», подготовленный краевой прокуратурой. Пешеходный фонтан на набережной, который ожидали ко дню города, заморожен на неопределенный срок. При этом правительство региона устранилось от решения вопроса, считая, что остановка на 95% завершенной стройки – исключительно правовая коллизия.Это сопровождается давно назревшим кризисом с муниципальным транспортом, распродажей городского имущества, сокращениями на ведущих предприятиях, миллиардной долговой нагрузкой муниципальной казны.Выжидательная позиция, связанная с городом Юности, не прибавляет очков правительства региона. Это болевая точка, спрос по которой будет на самом высоком федеральном уровне. Причем не в 2025 году, до которого прописан комплексный план, а гораздо раньше.