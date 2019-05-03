В Комсомольске-на-Амуре открылся волонтерский центр

Межмуниципальный ресурсный волонтерский центр «ШТАБ» открылся в Комсомольске-на-Амуре на базе Дома молодежи. Эта молодежная площадка стала четвертой. Еще три подобных центра, но краевого значения, работают в Хабаровске.

Как сообщили в региональном комитете по молодежной политике, «ШТАБ» станет местом встреч и обмена опытом для волонтерских клубов и добровольческих организаций, действующих в северных районах края. Специалисты центра окажут активистам методическую, информационную, организационную и консультационную поддержку.

- Волонтеры смогут собраться, совместно организовать мероприятие, акцию или флэшмоб. Надеемся, что открытие «ШТАБа» продолжит создание сети подобных центров в районах. А этот центр станет организатором крупных краевых и межрайонных мероприятий. Сейчас на базе комсомольской площадки готовятся принять волонтерский корпус образовательного форума «Амур» и благотворительного фестиваля «Добрый Комсомольск», - рассказали в комитете.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, определены несколько направлений, по которым будет работать ресурсный центр. Это медиаволонтерство, творческое и туристическое добровольчество. Также в «ШТАБе» можно будет получить личную книжку добровольца и специальную социальную карту волонтера края.