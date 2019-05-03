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В Комсомольске-на-Амуре открылся волонтерский центр
Межмуниципальный ресурсный волонтерский центр «ШТАБ» открылся в Комсомольске-на-Амуре на базе Дома молодежи. Эта молодежная площадка стала четвертой. Еще три подобных центра, но краевого значения, работают в Хабаровске.
Как сообщили в региональном комитете по молодежной политике, «ШТАБ» станет местом встреч и обмена опытом для волонтерских клубов и добровольческих организаций, действующих в северных районах края. Специалисты центра окажут активистам методическую, информационную, организационную и консультационную поддержку.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, определены несколько направлений, по которым будет работать ресурсный центр. Это медиаволонтерство, творческое и туристическое добровольчество. Также в «ШТАБе» можно будет получить личную книжку добровольца и специальную социальную карту волонтера края.
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