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Трасса «Хабаровск – Лидога – Ванино» передана в федеральную собственность
Автомобильная дорога «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре» принята в федеральную собственность. Краевые власти совместно с федеральными ведомствами подготовили необходимые документы, перевели участки из лесного фонда в категорию земель транспорта.
Автотрассе в прошлом году было присвоено наименование «А-376». Она поступает в оперативное управление ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на содержание и ремонт дороги в течение трех предстоящих лет планируется направить более 2,9 млрд. рублей, что является на порядок выше краевого финансирования.
В этом сезоне планируется устранить дефекты в покрытии на площади 123 тыс. кв. метров, отремонтировать обочины, нанести разметку, заменить знаки, очистить и покрасить элементы обустройства дороги, вырубить деревья и кустарники на 88 га в полосе отвода трассы.
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