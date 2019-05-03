Трасса «Хабаровск – Лидога – Ванино» передана в федеральную собственность

Автомобильная дорога «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре» принята в федеральную собственность. Краевые власти совместно с федеральными ведомствами подготовили необходимые документы, перевели участки из лесного фонда в категорию земель транспорта.

Автотрассе в прошлом году было присвоено наименование «А-376». Она поступает в оперативное управление ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на содержание и ремонт дороги в течение трех предстоящих лет планируется направить более 2,9 млрд. рублей, что является на порядок выше краевого финансирования.

В этом сезоне планируется устранить дефекты в покрытии на площади 123 тыс. кв. метров, отремонтировать обочины, нанести разметку, заменить знаки, очистить и покрасить элементы обустройства дороги, вырубить деревья и кустарники на 88 га в полосе отвода трассы.