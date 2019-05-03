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В Хабаровске изменен график репетиций парада
В Хабаровске изменен график репетиций парада, посвященного празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 4 мая с 21:00 до 01:00 часов репетиция будет проходить с участием военной техники. Просьба к жителям и гостям города не парковать свои машины в районе площади имени Ленина. Генеральная репетиция назначена на 7 мая с 10:00 до 13:00 часов. В связи с этим временно будет ограничено движение транспорта в центре города.
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