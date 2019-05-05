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В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
В авиакатастрофе с самолетом SSJ100 в «Шереметьево» погиб 41 человек. Такие данные приводит старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская. По данным ведомства, среди 37 выживших в катастрофе – 33 пассажира и четыре члена экипажа.
«Аэрофлот» опубликовал список выживших. Авиакомпания отметила, что список неполон, по другим пассажирам информация будет уточняться.
Самолет «Аэрофлота», собранный в Комсомольске-на-Амуре, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск. По данным flightradar24, через полчаса после взлета он совершил аварийную посадку. На борту лайнера произошло возгорание.
О том, почему произошла авиакатастрофа, официально не сообщалось. Пресс-служба «Шереметьево» подтвердила «Ведомостям», что возгорание произошло после жесткой посадки. При этом источник ТАСС утверждает, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 6, 7 и 8 мая днями траура в регионе.
Напомним, что это вторая катастрофа самолета SSJ100 с жертвами и первая в гражданской авиации. Первая катастрофа с самолетом данного типа произошла в 2012 г. в Индонезии во время демонстрационного полета, который выполняли пилоты «Гражданских самолетов Сухого». Из-за ошибки пилотирования SSJ100 врезался в гору. Погибли 45 человек, находившихся на борту.
В настоящее время в эксплуатации находятся 139 самолетов. 106 из них – в России, 33 – за рубежом. По информации ГСС, сгоревший SSJ100 прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 г.
Фото: cdn.vdmsti.ru
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