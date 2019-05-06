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Настроить приставки для перехода на цифровое ТВ в Хабаровском крае помогут волонтеры
Волонтерские команды готовы бесплатно помочь жителям края в настройке оборудования для приема цифрового сигнала. 45 студентов-добровольцев уже приступили к работе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и прилегающих к ним поселениям. Молодые люди, в случае необходимости, помогают выбрать телевизор или цифровую приставку, а также настроить оборудование.
По словам волонтера Данила Иванова, прежде, чем начать работу по настройке оборудования, он и другие студенты прошли курсы у специалистов филиала «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «РТРС». За помощью добровольцев уже обратились более 40 граждан. Оставить заявку, можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.
Для просмотра 20 обязательных федеральных телеканалов необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об этом прописаны в документах по эксплуатации. Если нет инструкции, либо в ней нет такой информации, на ресурсе смотрицифру.рф в разделе «Все для приема» размещены данные о 26 796 моделях телевизоров от 121 производителя.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 3 июня состоится третья волна отключения устаревшего аналогового вещания. В связи с этим в регионе ведется серьёзная информационно-разъяснительная работа. Чтобы избежать ажиотажа, в магазинах бытовой техники сформирован запас оборудования. Стоимость цифровой приставки в магазинах начинается от 800 рублей.
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