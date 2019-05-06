Настроить приставки для перехода на цифровое ТВ в Хабаровском крае помогут волонтеры

Волонтерские команды готовы бесплатно помочь жителям края в настройке оборудования для приема цифрового сигнала. 45 студентов-добровольцев уже приступили к работе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и прилегающих к ним поселениям. Молодые люди, в случае необходимости, помогают выбрать телевизор или цифровую приставку, а также настроить оборудование.

По словам волонтера Данила Иванова, прежде, чем начать работу по настройке оборудования, он и другие студенты прошли курсы у специалистов филиала «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «РТРС». За помощью добровольцев уже обратились более 40 граждан. Оставить заявку, можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.

- За месяц работы горячей линии от жителей края поступило около 650 звонков. В основном, граждане обращаются за помощью в настройке цифровой приставки, так как сами не могут с ней разобраться. Консультации по приему цифрового эфирного телевидения получили 335 граждан. Бывает, что при покупке нового телевизора пользователи не могут настроить его на цифровой сигнал. Также мы разъясняем, что, например, пользователям кабельного и спутникового ТВ, никакое дополнительное оборудование приобретать не нужно, - отметили в министерстве.

Для просмотра 20 обязательных федеральных телеканалов необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об этом прописаны в документах по эксплуатации. Если нет инструкции, либо в ней нет такой информации, на ресурсе смотрицифру.рф в разделе «Все для приема» размещены данные о 26 796 моделях телевизоров от 121 производителя.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 3 июня состоится третья волна отключения устаревшего аналогового вещания. В связи с этим в регионе ведется серьёзная информационно-разъяснительная работа. Чтобы избежать ажиотажа, в магазинах бытовой техники сформирован запас оборудования. Стоимость цифровой приставки в магазинах начинается от 800 рублей.