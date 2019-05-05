Хабаровск заволокло дымом

На территории Хабаровска и ближайших муниципальных районах наблюдается незначительное задымление. По предварительным данным, исходя из направления ветра воздушные массы с дымом занесло со стороны Амурского района, где в настоящее время действуют природные пожары. Информации о превышений ПДК по уровню содержания оксида углерода (угарный газ) нет.

По данным космического мониторинга и системы «Каскад» на утро 05.05.2019 года, на территории Хабаровского края была зафиксирована 91 термическая аномалия, преимущественно это горение сухой растительности. Термоточки отмечаются в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Хабаровском, Ульчском районах и районе им. Лазо.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧс по краю, силами МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС проводится своевременная ликвидация обнаруженных очагов. Работу по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории края ведут посты Дальневосточного управления Росгидромета и лаборатории Роспотребнадзора, Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС.

Ситуация находится на контроле всех служб и ведомств. Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие, ведётся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки.