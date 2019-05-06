"Скифагро-ДВ" помогут завершить строительство предприятия

Страховщики, по словам инвестора, не дают реализовать проект компании «Скифагро-ДВ» до конца.



- Мы имеем коммерческие предложения, они свежие. За 90 млн рублей мы можем приобрести новое поголовье. Его нам готовы доставить уже к осени. Но ни одна страховая компания не берется страховать этот риск, - рассказал генеральный директор группы компаний «Скиф» Андрей Жженых.

Свинокомплекс на 70 тысяч голов в Хабаровском районе строит компания «Скифагро-ДВ». Он должен был стать самым масштабным в Хабаровском крае. Проект предполагал запуск полного производственного цикла, начиная от выращивания кормов и заканчивая реализацией свинины и субпродуктов. На строительство комплекса в 2016 году инвестор взял кредит в размере 1,6 млрд рублей в Байкальском филиале «Сбербанка». Еще около 600 млн рублей составили собственные вложения. К 1 января этого года на предприятие было завезено 1700 голов свиней, а в апреле этого года планировалось завезти еще 1200 голов из Канады. Однако 28 января на территории свинокомплекса была зафиксирована масштабная вспышка ящура, в следствие чего пришлось ликвидировать все поголовье.

Сейчас, по словам инвестора, он попал в замкнутый круг, выбраться из которого без поддержки краевых властей не может. После вспышки ящура банк приостановил выдачу средств по кредитной линии. Основанием для приостановки финансирования стало отсутствие страховки на случай повторения ситуации.

- Новое поголовье завезти можно. Но мы никак не застрахованы с точки зрения повторения этой ситуации. У нас уже осуществились те риски, которые были застрахованы ранее, - отметил заместитель управляющего Якутским отделением Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Василий Багрецов.

Однако представитель банка также отметил, что видит возможным возобновление финансирования в случае перепрофилирования проекта в менее подверженный рискам. Однако, на такие условия не согласны власти региона. Сегодня краевым министерством сельского хозяйства принята программа развития, согласно которой территория региона разбита по сельскохозяйственному профилю.

- Вариант с перепрофилированием комплекса под молочное животноводство мы на данный момент не рассматриваем, так как это совершенно другой проект, с другими условиями и требованиями. Инвестору нужно будет серьезно изменять проектную документацию и составлять новый бизнес-план. Также необходимо понимать, что разведение крупного рогатого скота – занятие более сложное в плане организации защиты животных от болезней, и это не снимает риски для банка, который выдает кредитные деньги, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По его мнению, единственный вариант для бизнесменов – это реализовать первоначальный проект до конца. Для этого краевые власти готовы оказать поддержку инвестору.

- Инвестору для получения услуг страхования необходим высокий уровень защиты предприятия. Министерство сельского хозяйства и ветеринарные службы готовы взять на себя эту работу, мы знаем, как это сделать, - подчеркнул министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Сергей Фургал дал поручение организовать эту помощь для инвестора. Также власти региона к переговорам с банком-кредитором и страховыми компаниями подключат федеральный Минсельхоз.

- Я думаю, что к окончательному решению нам нужно прийти к 15 июня. Инвестор должен пересмотреть свой бизнес-план и, если это необходимо, внести изменения в отношении вопросов защиты комплекса. А краевой минсельхоз, со своей стороны, должен оказать ту поддержку, которая в компетенции и по силам министерству, - подытожил Сергей Фургал.