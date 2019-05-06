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Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
В РФ вступили в силу правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Согласно постановлению правительства от 6 ноября 2018 года, сервис обмена сообщениями должен направлять оператору связи запрос о наличии абонентского номера, а тот обязан предоставить данные в течение 20 минут.
В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора идентификация пользователя считается незавершённой. В такой ситуации мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.
Операторы отныне обязаны вносить в свою базу данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, а также уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. Как сообщает издание Говорит Москва, в случае расторжения договора с верифицированным абонентом оператор в течение суток должен уведомить об этом сервис обмена сообщениями. Тому, в свою очередь, предстоит провести повторную идентификацию.
В «большой четвёрке» мобильных операторов сообщили РИА Новости, что готовы исполнять эти требования. Представители Viber и Facebook (включая Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp) не ответили на запрос агентства.
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