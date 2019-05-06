Боксеры из Марокко выйдут на хабаровский ринг

Спортсмены из Египта и Нигерии подтвердили свое участие в Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Также впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко. Ожидается, что на соревнования, которые пройдут с 7 по 12 мая в УКСК стадиона имени Ленина, приедут околом150 боксеров Африки, Европы и Азии.

Международный турнир имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собирая сильнейших спортсменов со всего мира. Уже подтвердили свое участие сборные команды Эстонии, Латвии, Венгрии, Украины, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас идет подготовка к состязаниям, организаторы обещают красочную церемонию открытия финальных боев, которые пройдут 12 мая. Только в этот день вход в УКСК по билетам и пригласительным.

- Цена билетов на финальный день доступна для всех любителей бокса, жителей и гостей краевой столицы, она варьируется от 200 до 250 рублей, в зависимости от того сектор это или партер. Для удобства открыта продажа электронных билетов, 11 и 12 мая их также можно будет приобрести в самом УКСК стадиона имени Ленина, - отметил заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

Он также подчеркнул, что на все предварительные, четвертьфинальные и полуфинальные бои вход свободный.

Турнир посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.