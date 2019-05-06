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Боксеры из Марокко выйдут на хабаровский ринг
Спортсмены из Египта и Нигерии подтвердили свое участие в Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Также впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко. Ожидается, что на соревнования, которые пройдут с 7 по 12 мая в УКСК стадиона имени Ленина, приедут околом150 боксеров Африки, Европы и Азии.
Международный турнир имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собирая сильнейших спортсменов со всего мира. Уже подтвердили свое участие сборные команды Эстонии, Латвии, Венгрии, Украины, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас идет подготовка к состязаниям, организаторы обещают красочную церемонию открытия финальных боев, которые пройдут 12 мая. Только в этот день вход в УКСК по билетам и пригласительным.
Он также подчеркнул, что на все предварительные, четвертьфинальные и полуфинальные бои вход свободный.
Турнир посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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