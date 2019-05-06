Учреждения профобразования Хабаровского края получат 36 млн рублей

Учреждения профобразования Хабаровского края получили федеральные гранты. Конкурсный отбор проводило мминистерство просвещения РФ. Деньги пойдут на развитие материально-технической базы учреждений в соответствии с требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы».

Хабаровский технологический колледж получил 7,4 млн рублей, а Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий - 28,5 млн рублей.

Как рассказала директор технологического колледжа Людмила Менякова, полученные средства потратят на оснащение пяти мастерских: «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Промышленный дизайн».

- Новое оборудование позволит обеспечить выполнение всех видов работ, предоставит возможность студентам овладеть профессиональными компетенциями, определенными стандартами «Молодые профессионалы». Кроме того, появится возможность создать рабочие места для инклюзивного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказала Людмила Менякова.

По информации пресс-службы правительства региона, закупка оборудования почти на 30 млн рублей позволит оснастить в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий мастерские по компетенциям: «Сетевое и системное оборудование», «Веб-дизайн и разработка», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий», «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз».

Благодаря этому будет создано девять новых программ по профессиональному обучению, в том числе - «Графический дизайн и мультимедиа», «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем», «Криптографические средства защиты информации».



