Социальные транспортные карты в Хабаровском крае выдадут в мае

Жители Хабаровского края, подавшие заявки на оформление социальных транспортных карт, получат их в мае. На сегодняшний день карты отпечатаны и проходят чипирование.

По данным министерства социальной защиты населения края, уже подано 6819 заявление. Большая часть желающих получить карту - жители краевой столицы и Хабаровского района. Также активно подают документы в Комсомольске-на-Амуре. Начать выдачу карты планируется уже в мае. С 1 июня ей можно будет оплатить проезд в городском и пригородном автомобильном, водном и железнодорожном транспорте.

- Прием заявлений на оформление социальной транспортной карты продолжается. Выдачу первых карт мы планируем начать уже в мае в центрах социальной поддержки по месту жительства. Сейчас на карты заносят личные данные плательщика. Далее они будут изготавливаться по мере поступления заявлений, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в течение всего 2019 года владельцы карт смогут менять решение. В случае, если денежная форма окажется предпочтительнее, пользователь сможет получать выплату, обратившись в центр соцподдержки или в МФЦ.

Напомним, социальная транспортная карта введена согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 г. В регионе право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. На сегодняшний день они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте.

Подать заявление на оформление социальной транспортной карты можно в центрах соцподдержки населения по месту жительства, а также в МФЦ.