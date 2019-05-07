"Время перемен" в Хабаровске сделает предварительное голосование честным

Открытая модель голосования, новые требования к кандидатам и создание корпуса наблюдателей - первые инициативы движения "Время перемен". Его создали только в апреле этого года. Однако первые шаги к честному предварительному голосованию 26 мая представители движения уже делают.

Кстати, губернатор региона Сергей Фургал публично выразил готовность сотрудничать с новым движением.

- Я ранее уже говорил, что поддержу любые разумные силы, которые готовы работать на благо края, неважно из какой политической партии они будут приходить. Если будет продолжаться так, как сейчас идет во «Времени перемен», где я вижу большой позитив, то я считаю, что нужно поддержать новых людей, которые придут во власть. Дело не в «Единой России», движение объединило и общественные организации, и беспартийных, тут вопросов нет. Самое главное, что губернатор не должен поддерживать ни одну политическую силу, а депутатов должны избирать люди, чтобы и те и другие чувствовали друг перед другом ответственность, - отметил Сергей Фургал.

Напомним, что осталась неделя, чтобы зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании ЕР. Срок подачи документов продлили до 12 мая как раз из-за учреждения в Хабаровском крае «Времени перемен».

«В обществе накопилась сильная усталость от того, что реальной работы для региона и жителей нет в должном объёме. Наши земляки устали от бесконечного ожидания, от одних и тех же лиц, которые говорят, что скоро регион заживёт так, как надо. Что мы предложили в первую очередь? Сформировать новый оргкомитет на предварительное голосование, создать корпус народных наблюдателей. Предложили изменить сам формат работы с кандидатами, а самое главное, – провести максимально честное, открытое предварительное голосование», – сказал член оргкомитета движения «Время перемен», ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

«Хабаровскому краю нужны эксперты, люди, которые знают проблемы изнутри, готовые работать. Но когда эти эксперты видят политическую ситуацию, им не хочется участвовать в выборах. На мой взгляд, мы теряем очень большой потенциал. Открытое прозрачное предварительное голосование, когда решения принимаются не в кулуарах партийными функционерами, а людьми – должно исправить ситуацию».

«Выборы всех уровней требуют гражданского контроля. Люди не хотят просто сидеть, терпеливо ожидая оглашения результатов и следующих выборов. Мы хотим подчеркнуть, что этот проект – гражданский, а не политический. «Народный наблюдатель» не связан ни с какими партиями, он – внепартийный. Весь смысл общественного наблюдения – именно независимая позиция. Поэтому политические взгляды здесь значение не имеют. Имеют значение лишь честность, добросовестность и желание участвовать в жизни края!», – отметил проректор Хабаровского краевого института профессионального развития Иван Джуляк.

В результате обновления подхода к предварительному голосованию все кандидаты должны приходить не просто с общими словами, а с реальными проектами для Хабаровского края и его жителей.По словам члена оргкомитета движения, председателя краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Владимира Сидорова,Ещё одно новшество - народные наблюдатели. Их соберут во всех районах региона и специально обучат. Вызваться может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в штаб движения по адресу:. К слову, там же кандидаты могут встречаться с избирателями и своими штабами, проводить обучающие мероприятия, получать необходимые консультации. Одновременно штаб работает как общественная приемная.Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поддержал «Время перемен» в Хабаровском крае. Отметив, что партия всегда будет поддерживать неравнодушных и активных людей, которых беспокоит судьба родного края.





Справка:

Предварительное голосование – процедура отбора для последующего выдвижения на выборные должности. Победители предварительного голосования будут участвовать в основных выборах, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.







