Сергей Фургал выразил готовность сотрудничать с «Единой Россией»



Новое общественно-политическое движение, созданное в Хабаровском крае накануне праймериз «Единой России», получило поддержку губернатора.

Среди инициаторов создания движения «Время перемен» - ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко, проректор Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования Иван Джуляк и председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Все трое – члены крупнейшей политической партии в стране – «Единой России».



- Меняется сегодня политическая реальность в Хабаровском крае. Это требует новых подходов, это требует новых лиц, это требует какой-то другой работы, - объяснил такое решение Иван Джуляк.

- Это посыл не наш, этот посыл идет сверху, и вы видите по всей стране – от президента, от правительства этот посыл идет. И Хабаровскому краю, мне кажется, сейчас нужна новая команда, новые лица, которые бы шли развивать наш Хабаровский край, - объяснил Иванченко.

– То, что я прочитал, у меня вызывает положительные эмоции. Почему? Люди, проголосовав за нового губернатора, по сути же проголосовали за изменения. Когда избиратель пришел на избирательный участок, он сказал: «Мы хотим изменений, мы не хотим так больше жить». Был я на тот момент, мог быть другой – это неважно. Важно другое: люди захотели изменений, - подчеркнул Сергей Фургал.

- Это еще раз подтверждает то, что «Единая Россия» следует своему курсу на обновление и только приветствует появление в своих рядах новых, инициативных и достойных лиц, готовых к серьезной работе на благо Хабаровского края и его жителей, - прокомментировал происходящее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Комментируя выбор названия, Сергей Иванченко, который входит в высший совет «Единой России», сказал, что его подсказала сама жизнь.Глава региона практически сразу высказался положительно относительно предложения единоросов. В эфире телеканала «Губерния» он сообщил, что уже ознакомился с манифестом движения «Время перемен».Как сообщили в региональном исполкоме партии власти, предложение общественников получило поддержку на федеральном уровне. Такое решение принял секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.Напомним, 22 апреля в Москве состоялось заседание Президиума Генерального Совета «Единой России», в ходе которого было принято решение сформировать оргкомитет предварительного голосования на базе общественного движения «Время перемен».Срок приема заявок на участие в голосовании продлен до 12 мая. Присоединиться к процедуре может любой желающий.





Фото: dvnovosti.ru