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Сергей Фургал выразил готовность сотрудничать с «Единой Россией»
Новое общественно-политическое движение, созданное в Хабаровском крае накануне праймериз «Единой России», получило поддержку губернатора.
Среди инициаторов создания движения «Время перемен» - ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко, проректор Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования Иван Джуляк и председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Все трое – члены крупнейшей политической партии в стране – «Единой России».
Комментируя выбор названия, Сергей Иванченко, который входит в высший совет «Единой России», сказал, что его подсказала сама жизнь.
Глава региона практически сразу высказался положительно относительно предложения единоросов. В эфире телеканала «Губерния» он сообщил, что уже ознакомился с манифестом движения «Время перемен».
Как сообщили в региональном исполкоме партии власти, предложение общественников получило поддержку на федеральном уровне. Такое решение принял секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Напомним, 22 апреля в Москве состоялось заседание Президиума Генерального Совета «Единой России», в ходе которого было принято решение сформировать оргкомитет предварительного голосования на базе общественного движения «Время перемен».
Срок приема заявок на участие в голосовании продлен до 12 мая. Присоединиться к процедуре может любой желающий.
Фото: dvnovosti.ru
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