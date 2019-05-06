Валерий Лебеда покинул пост первого заместителя мэра Хабаровска



В отставку чиновник ушел по собственному желанию в связи со сменой работы. В администрации Хабаровска Валерий Лебеда работал с 1995 года с должности исполняющего обязанности заместителя главы администрации. В разные годы он занимал посты заместителя мэра – директора департамента муниципальной собственности, вице-мэра, а с 2017 года - заместителя мэра Хабаровска по инвестиционному развитию.

В пресс-службе администрации города информацию об увольнении Валерия Лебеды подтвердили, а также вспомнили его заслуги перед городом. Так, благодаря работе чиновника в Хабаровске удалось возродить индустрию кинопоказа. Новую жизнь начали кинотеатры «Хабаровск», «Дружба», «Форум», «Атмосфера». Валерий Лебеда также был инициатором создания городской газеты «Хабаровские вести» и «Хабаровской студии телевидения».

«Среди реализованных проектов Валерия Лебеды – «Парк Северный», где располагается одна из визитных карточек краевой столицы – храм преподобного Серафима Саровского, площадь перед железнодорожным вокзалом Хабаровска. Он также активно занимался восстановлением городских бань, созданием социальной торговли, в частности появлением сети магазинов «Ветеран», реконструкцией детского парка. Он принимал участие в строительстве корпуса центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи подросткам», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Собеседник также добавил, что в Хабаровске благодаря поддержке Валерия Лебеды появился завод строительной керамики, цех по изготовлению теплоблоков, построено множество зданий и сооружений. Благодаря активной позиции чиновника было обеспечено вхождение Хабаровска в программу ремонта дорог. Это позволило значительно увеличить темпы дорожного строительства и существенно развить дорожную сеть. В администрации города выразили уверенность, что совместная работа по реализации масштабных социальных проектов будет продолжена.

За свою трудовую деятельность Валерий Лебеда неоднократно был отмечен благодарностями, почетными грамотами Губернатора Хабаровского края, в 2011 году награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени, в 2013 году ему вручили медаль Министра обороны России «Участнику борьбы со стихией на Амуре» и медаль МЧС РФ «За отличие в ликвидации последствий ЧС».