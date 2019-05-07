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В правительстве Хабаровского края вновь изменилась структура
Сергей Фургал подписал распоряжение о реорганизации комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края путем присоединения к министерству сельского хозяйства края.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, это решение принято в целях повышения эффективности реализации государственной политики в области торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Этим же распоряжением министерство сельского хозяйства края переименовано в министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Несмотря на реорганизацию комитета, ранее запланированные мероприятия, в том числе выставка-ярмарка "Наш выбор 27", состоятся.
Напомним также, что ранее по решению губернатора края полномочия в области лицензирования, декларирования, регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции переданы в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Ранее эту функцию выполнял региональный комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
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