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Мэр Хабаровска недоволен санитарным состоянием города
Во всех районах краевого центра переполнены контейнерные площадки, а по обочинам дорог лежат мешки с мусором. После субботника еще не вывезено 500 мешков с улиц Карла Маркса, Серышева, Металлистов, Листопадной, Некрасова, Антенной, Выборгской, Юности, Панфиловцев и других.
В Железнодорожном, Кировском и Краснофлотском районах из-за переполненных баков, контейнерные площадки превратились в стихийные свалки. В течение трех дней специалисты городского контрольного управления будут вести проверки. Жилищные организации, которые не справляются со своими обязанностями и не вывозят своевременно мусор, будут привлечены к административной ответственности.
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