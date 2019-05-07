Мэр Хабаровска недоволен санитарным состоянием города

Во всех районах краевого центра переполнены контейнерные площадки, а по обочинам дорог лежат мешки с мусором. После субботника еще не вывезено 500 мешков с улиц Карла Маркса, Серышева, Металлистов, Листопадной, Некрасова, Антенной, Выборгской, Юности, Панфиловцев и других.

«Полное безобразие. Необходимо оперативно принять меры: проработать вопрос с управляющими организациями по расчистке контейнерных площадок и срочно убрать мешки. Срок исполнения – 3 дня», - в ходе аппаратного совещания, обращаясь к начальникам управлений, сказал Сергей Кравчук.

В Железнодорожном, Кировском и Краснофлотском районах из-за переполненных баков, контейнерные площадки превратились в стихийные свалки. В течение трех дней специалисты городского контрольного управления будут вести проверки. Жилищные организации, которые не справляются со своими обязанностями и не вывозят своевременно мусор, будут привлечены к административной ответственности.