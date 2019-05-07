«Арбат» может появиться в Хабаровске

Превратить Амурский бульвар в хабаровский «Арбат» предложили урбанисты. Свои идеи они озвучили на встрече с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.

«В Хабаровске нет творческого пространства, своего «Арбата», где люди искусства могли бы проводить выставки, мастер-классы, семинары, занятия. Согласно нашим опросам, большинство горожан хотят, чтобы в городе появилась такая площадка. Она может стать туристическим объектом и принимать международные фестивали», - рассказала участница встречи Наталья Литвинова.

Мастера готовы лично заняться обустройством арт-зоны: от финансовых вложений до создания необходимой инфраструктуры. Мэр Хабаровска идею поддержал, отметив, что один из бульваров мог бы стать творческой зоной.

«Нужно понимать окончательную концепцию проекта: какая территория необходима, сколько мастеров будет постоянно участвовать, как будет выглядеть сама площадка, учесть многие другие нюансы. После утверждения концепции можно выносить вопрос о создании пешеходной зоны на всеобщее обсуждение жителей краевого центра», - отметил Сергей Кравчук.

Участники встречи также предложили организовать в Хабаровске Центр культуры коренных народов, переименовать остановки общественного транспорта в соответствии с историей и географией Хабаровска и многое другое.