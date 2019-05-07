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«Арбат» может появиться в Хабаровске
Превратить Амурский бульвар в хабаровский «Арбат» предложили урбанисты. Свои идеи они озвучили на встрече с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.
Мастера готовы лично заняться обустройством арт-зоны: от финансовых вложений до создания необходимой инфраструктуры. Мэр Хабаровска идею поддержал, отметив, что один из бульваров мог бы стать творческой зоной.
Участники встречи также предложили организовать в Хабаровске Центр культуры коренных народов, переименовать остановки общественного транспорта в соответствии с историей и географией Хабаровска и многое другое.
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