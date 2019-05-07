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В краеведческом музее Хабаровска быстро потушили пожар
Утром 6 мая на пульт пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение об условном возгорании в здании Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. По легенде пожарно-тактического учения, в первом корпусе здания на первом этаже возникло задымление, в помещениях остались люди. Несмотря на учебный характер тревоги, пожарные подразделения незамедлительно выехали по повышенному номеру вызова.
На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось «задымление» в одном из залов, где расположены чучела животных. В первую очередь огнеборцы обследовали помещения на наличие пострадавших. С помощью индивидуальных спасательных устройств они были выведены на улицу.
Одновременно с этим звенья газодымозащитной службы провели разведку «задымленного помещения» и поиск очага огня. Было установлено условное возгорание на площади 20 кв. м. Благодаря слаженным действиям, этот «пожар» удалось быстро ликвидировать.
В целом все действия отработаны на «хорошо», с поставленными задачами подразделения справились.
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