В краеведческом музее Хабаровска быстро потушили пожар

Утром 6 мая на пульт пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение об условном возгорании в здании Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. По легенде пожарно-тактического учения, в первом корпусе здания на первом этаже возникло задымление, в помещениях остались люди. Несмотря на учебный характер тревоги, пожарные подразделения незамедлительно выехали по повышенному номеру вызова.

«На данном объекте существует сразу несколько опасных факторов: во-первых, это место с массовым пребыванием людей; во-вторых, сложная архитектура и планировка здания, много лестниц, переходов, залов; в-третьих, в помещениях очень много предметов, создающих дополнительную горючую нагрузку - многочисленные картины, экспонаты, чучела», - отметил начальник службы пожаротушения 21 отряда федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю Сергей Литвинов.

На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось «задымление» в одном из залов, где расположены чучела животных. В первую очередь огнеборцы обследовали помещения на наличие пострадавших. С помощью индивидуальных спасательных устройств они были выведены на улицу.

Одновременно с этим звенья газодымозащитной службы провели разведку «задымленного помещения» и поиск очага огня. Было установлено условное возгорание на площади 20 кв. м. Благодаря слаженным действиям, этот «пожар» удалось быстро ликвидировать.

«Такие плановые тренировки на различных объектах мы проводим регулярно. Они дают возможность отработать сразу несколько вопросов, - добавил Сергей Литвинов. – Прежде всего, это слаженность действий сил и средств пожарных подразделений и персонала объекта. Пожарные на месте изучают особенности планировки здания, отрабатывают тактику и стратегию тушения пожара и эвакуации пострадавших. В ходе учений проведена работа с администрацией краеведческого музея по действиям в случае возникновения пожара. Стоит отметить, что во время тренировки в здании сработала пожарная сигнализация, для отсечения опасных зон автоматически закрылись противопожарные шторы».

В целом все действия отработаны на «хорошо», с поставленными задачами подразделения справились.