Пострадавших от укусов клещей в Хабаровском крае стало в 5 раз больше

Повышение активности клещей отмечается в Хабаровском крае. Количество обращений в лечебные учреждения по поводу присасывания насекомых выросло до 167 случаев за неделю. Еще в середине апреля эта цифра не превышала 30 случаев.

- Мы связываем такую картину с тем, что в отдельные дни в крае стало по-летнему тепло, и клещи активизировались. В то же время жители городов устремились на пикники и дачи. Так, к примеру, большинство пострадавших – жители Хабаровска. К сожалению, многие до сих пор не знают, как правильно защититься от насекомого, которое переносит опасные заболевания, в том числе энцефалит, - отметил сотрудник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Андрей Щуров.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае 16 из 17 административных районов традиционно являются эндемичными по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Каждый год для тех, кто заранее решил позаботиться о своей безопасности, власти организуют бесплатную прививочную кампанию. Это весной уколы проставили более 100 тысяч жителей региона. Обычно кампания длится в три этапа. После полного курса прививок у человека формируется стойкий иммунитет, способный противостоять клещевому вирусному энцефалиту.

В министерстве напомнили, что после каждого выезда на природу важно осматривать себя и детей. Если вдруг на теле обнаружиться клещ, необходимо немедленно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение. В первые 72 часа после укуса рекомендуется сделать угол противоклещевого иммуноглобулина или принять таблетированный противовирусный препарат по назначению врача. Это позволит сдержать развитие болезни и уменьшить негативные последствия. Детям и пожилым людям укол иммуноглобулина вводят бесплатно.