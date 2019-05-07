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Хабаровскому краю грозит дефолт?
Прошедшая на прошлой неделe в Telegram-каналах информация о возможности введения в регионе внешнего управления выглядит все более близкой к действительности.
Напомним, со ссылкой на одного из министров краевого правительства были опубликованы сведения с аппаратного совещания при губернаторе, состоявшегося 29 апреля. Тогда, по данным источника, первый заместитель председателя регионального кабмина – министр финансов Александр Кацуба сообщил, что в данный момент госдолг составляет 69% от имеющихся доходов краевого бюджета, а при показателе в 70% может быть введено внешнее финансовое управление.
Пресс-служба губернатора никак не отреагировала на появление этой информации, ни подтвердив, но и не опровергнув ее.
При сопоставлении текущего госдолга Хабаровского края, близкого к 55 млрд рублей (по данным официального мониторинга Минфина РФ по состоянию на 1 апреля 2019 года), с запланированными на 2019 год доходами региональной казны в объеме 100,280 млрд рублей (из которых лишь три четверти – 74,311 млрд рублей – запланированные налоговые и неналоговые поступления, а еще 25,969 млрд рублей – ожидаемые трансферты из федерального бюджета в сумме 25,705 млрд рублей), ситуация не выглядит внушающей оптимизм.
На 1 октября 2018 года долговое «наследство» предыдущего губернатора оценивалось федеральным Министерством финансов в 49,636 млрд рублей, и Сергей Фургал, приступив к обязанностям, планировал остановить заимствования.
Уточним, что структура госдолга на 1 апреля 2019 года складывается следующим образом:
- государственные ценные бумаги - 4,074 млрд рублей;
- кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций – 34,625 млрд рублей;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 16, 113 млрд рублей;
- государственные гарантии – 107,388 млн рублей.
В этот перечень еще не попали 7 кредитных линий в двух коммерческих банках по миллиарду рублей каждая, договоры о предоставлении которых после проведения соответствующих аукционов правительство края заключило уже после опубликования ежемесячной статистики (очередная, по итогам апреля, появится в открытом доступе 20 мая).
Практика внешнего управления была впервые апробирована в прошлом году в Хакасии и Костромской области после утверждения поправок в закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».
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