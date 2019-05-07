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В Хабаровском крае хотят повысить плодородие почв
Из-за высокой кислотности почв, что является одной из главных причин невысоких урожаев, в крае осенью после уборки урожая планируют приступить к известкованию сельхозугодий. Эта работа в регионе не проводилась больше 20 лет. По расчетам краевого минсельхоза, в раскислении нуждаются более 39 тысяч гектаров пашни. Это около 40% всех полей региона.
По его словам, частично покрыть затраты на известкование аграриям поможет государство. На уровне федерального минсельхоза в настоящее время разрабатывается соответствующий порядок. Первыми в регионе произвесткуют около 1,8 тыс.га полей трех хозяйств: «Вектор», «Даниловка» и «Полетное». Как сообщает пресс-служба правительства региона, для них Хабаровский центр агрохимической службы уже разработал соответствующие проекты.
В проведении работ аграриям будут помогать и краевые власти. Для этих целей планируется создать специализированное предприятие, которое возьмет на баланс дорогостоящую технику.
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