В Хабаровском крае хотят повысить плодородие почв

Из-за высокой кислотности почв, что является одной из главных причин невысоких урожаев, в крае осенью после уборки урожая планируют приступить к известкованию сельхозугодий. Эта работа в регионе не проводилась больше 20 лет. По расчетам краевого минсельхоза, в раскислении нуждаются более 39 тысяч гектаров пашни. Это около 40% всех полей региона.

- По расчетам науки, известкование поможет увеличить урожайность в крае примерно в два раза. В первоочередном порядке эта работа будет проведена на 14 тыс. га наиболее «кислых» почв. Известь можно приобрести в Приморском крае и ЕАО. Это Спасский и Теплоозёрский цементные заводы. Чтобы снизить транспортные издержки, поставки сырья будут осуществляться в том числе и с месторождения в Вяземском районе. Сегодня завершается оформление специального разрешения на использование извести с этого месторождения в качестве агрохимикатов, - отмечает начальник управления по развитию АПК и племенной работы краевого минсельхоза Александр Рог-Кустов.

По его словам, частично покрыть затраты на известкование аграриям поможет государство. На уровне федерального минсельхоза в настоящее время разрабатывается соответствующий порядок. Первыми в регионе произвесткуют около 1,8 тыс.га полей трех хозяйств: «Вектор», «Даниловка» и «Полетное». Как сообщает пресс-служба правительства региона, для них Хабаровский центр агрохимической службы уже разработал соответствующие проекты.

В проведении работ аграриям будут помогать и краевые власти. Для этих целей планируется создать специализированное предприятие, которое возьмет на баланс дорогостоящую технику.