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Навигация на маршруте "Хабаровск – Фуюань" откроется 8 мая
Международная речная навигация между Хабаровском и Фуюанем (КНР) открывается 8 мая. Такое решение было принято на координационном совете речного пункта пропуска через государственную границу РФ.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне караван из двух веранд и дебаркадеров был установлен около причала №1 речного вокзала. До 6 мая было произведено подключение всех систем водоснабжения, электроснабжения, линий связи, необходимых для обеспечения работы государственных контрольных служб, оформляющих прибытие и убытие судов и туристов.
Напомним, в прошлом году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань выехало 47 351 человек. В зимний период между городами действует воздушное сообщение.
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