Навигация на маршруте "Хабаровск – Фуюань" откроется 8 мая





Международная речная навигация между Хабаровском и Фуюанем (КНР) открывается 8 мая. Такое решение было принято на координационном совете речного пункта пропуска через государственную границу РФ.

- В этом году в связи с экстремально низким уровнем реки Амур задержалось открытие пункта пропуска «Хабаровск». Поэтому акционерным обществом «Хабаровскводтранс» были организованы дноуглубительные работы по выемке грунта с береговой линии, - сообщил начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта края Владимир Березовский.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне караван из двух веранд и дебаркадеров был установлен около причала №1 речного вокзала. До 6 мая было произведено подключение всех систем водоснабжения, электроснабжения, линий связи, необходимых для обеспечения работы государственных контрольных служб, оформляющих прибытие и убытие судов и туристов.

- У хабаровчан появилась возможность в праздничный день посетить соседний Фуюань, как и у китайских туристов встретить День Победы в городе воинской славы Хабаровске, - отметили в министерстве.

Напомним, в прошлом году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань выехало 47 351 человек. В зимний период между городами действует воздушное сообщение.