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Погода помогла справиться с пожарами в Хабаровском крае
За минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидированы все природные пожары. Как сообщает пресс-служба правительства региона, последнее возгорание огнеборцы потушили в Ванинском районе в 40 км от поселка Кенада. Пожар действовал на площади 50 га. Борьбу с ним вели 14 человек, привлекалась одна единица техники.
Напомним, что за неделю первомайских праздников пожарным пришлось более 500 раз выезжать на тушение палов. В пригороде краевой столицы горели острова Дачный и Кабельный. Спасатели МЧС были вынуждены применить авиацию, в том числе самолет Бе-200. В итоге очаги залили водой, но сгорело свыше 150 построек. Обошлось без пострадавших, дачники успели вовремя эвакуироваться.
В предстоящие выходные дни лесники совместно с МЧС и полицией планируют провести рейды в лесах. Под контроль возьмут места пикников и активного отдыха на природе. Наряды будут выявлять и штрафовать тех, кто не соблюдает противопожарные правила. Для нарушителей предусмотрены штрафы - от 4 тыс. рублей для физлиц до 500 тыс. рублей для юрлиц.
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