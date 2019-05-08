Погода помогла справиться с пожарами в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидированы все природные пожары. Как сообщает пресс-служба правительства региона, последнее возгорание огнеборцы потушили в Ванинском районе в 40 км от поселка Кенада. Пожар действовал на площади 50 га. Борьбу с ним вели 14 человек, привлекалась одна единица техники.

- В этот раз оперативно справиться со стихией помогла погода. Еще в начале недели в регионе лес горел в 12 местах. Но прошли осадки, и пожарные за это время успели ликвидировать все возгорания. Надеемся, что предстоящие праздники пройдут спокойнее, чем первые дни мая, когда всего за несколько суток возникло сразу 25 пожаров, - сообщил и.о. заместителя начальника краевого управления лесами Сергей Бутин.

Напомним, что за неделю первомайских праздников пожарным пришлось более 500 раз выезжать на тушение палов. В пригороде краевой столицы горели острова Дачный и Кабельный. Спасатели МЧС были вынуждены применить авиацию, в том числе самолет Бе-200. В итоге очаги залили водой, но сгорело свыше 150 построек. Обошлось без пострадавших, дачники успели вовремя эвакуироваться.

- Пожароопасная обстановка продолжает оставаться сложной. В девяти районах действует особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса, разводить костры и выполнять любые огневые работы. В Ульчском, имени Лазо, Ванинском и Советско-Гаванском районах установлен 4 класс пожарной опасности. Это предпоследний уровень, который указывает на повышенный риск возгораний, - подчеркнул Сергей Бутин.

В предстоящие выходные дни лесники совместно с МЧС и полицией планируют провести рейды в лесах. Под контроль возьмут места пикников и активного отдыха на природе. Наряды будут выявлять и штрафовать тех, кто не соблюдает противопожарные правила. Для нарушителей предусмотрены штрафы - от 4 тыс. рублей для физлиц до 500 тыс. рублей для юрлиц.