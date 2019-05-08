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Ветераны из девяти районов приедут на парад Победы в Хабаровск
На парад Победы на площади им. Ленина в Хабаровске приедут ветераны Великой Отечественной войны из девяти районов края. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в праздничных мероприятиях примут участие ветераны из краевой столицы – 274 человека вместе с сопровождающими лицами. Таким образом, на трибунах на площади Ленина за парадом будут наблюдать более 300 фронтовиков и их сопровождающих. Парад войск Хабаровского гарнизона начнется завтра в 10.00.
Помимо парада ветераны также приглашены на торжественный прием губернатора, который состоится 9 мая в Городском дворце культуры. После него каждого гостя волонтеры сопроводят до дома.
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