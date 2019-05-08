Ветераны из девяти районов приедут на парад Победы в Хабаровск





На парад Победы на площади им. Ленина в Хабаровске приедут ветераны Великой Отечественной войны из девяти районов края. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения.

- В этом году мы ждем 34 почетных гостя из Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Нанайского, Ванинского, Советско-Гаванского, Бикинского, Вяземского, Верхнебуреинского и Хабаровского районов. Всего - 24 ветерана и 10 сопровождающих. Для всех будут организованы встреча и проводы, транспортное обслуживание, обеспечено проживание и питание в гостинице, - сообщили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в праздничных мероприятиях примут участие ветераны из краевой столицы – 274 человека вместе с сопровождающими лицами. Таким образом, на трибунах на площади Ленина за парадом будут наблюдать более 300 фронтовиков и их сопровождающих. Парад войск Хабаровского гарнизона начнется завтра в 10.00.

Помимо парада ветераны также приглашены на торжественный прием губернатора, который состоится 9 мая в Городском дворце культуры. После него каждого гостя волонтеры сопроводят до дома.